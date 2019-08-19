Saksonya Başbakanı: ABD, Rusya karşıtı yaptırımları kendi amaçları için kullanıyor

Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’nın Başbakanı Michael Kretschmer, Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını istedi ve ABD’nin yaptırımları kendi amaçları için kullandığını ifade etti.

Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’nın Başbakanı Michael Kretschmer, Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını istedi ve ABD’nin yaptırımları kendi amaçları için kullandığını ifade etti.

B.Z Berlin gazetesine konuşan Kretschmer “Ukrayna’nın doğusundaki neredeyse her gün insanların öldüğü krizin sona ermesini istiyoruz. Ancak hangi yöntemlerle sonlandırılacağı bir mesele. Rusya karşıtı yaptırımların hiçbir işe yaramadığını görüyoruz” dedi.

Kretschmer, yaptırımların bazı ülkelerce kendi ekonomik çıkarları için kullanıldığını belirterek, ABD’nin Kuzey Akımı-2 projesinin engellemeye çalışması örneğini verdi.

Kretschmer “Kuzey Akımı-2’yi istiyoruz. Yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz. Diyaloğu koruyup karşılıklı adım atmalıyız” ifadelerini kullandı.