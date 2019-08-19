Kayıt
18:38 19 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İngiltere- Brexit

    Anlaşmasız Brexit halinde AB vatandaşları 'serbest dolaşamayacak'

    © REUTERS / Hannah Mckay
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık halinde AB vatandaşlarının ülkede serbest yaşama ve çalışma hakkının sonlandırılacağını bildirdi.

    Brexit
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Brexit raporu: Gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanacak
    BBC'nin başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere, AB'den 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılırsa AB vatandaşlarına ülkede yaşama ve çalışma imkanı veren 'serbest dolaşım' hakkı sona erecek. 

    İngiltere'nin, Avustralya'daki gibi ihtiyaç duyulan becerilerin puanlanacağı bir sisteme göre göçmen alımı yapacağı tahmin ediliyor. 

    İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilen, eski Başbakan Theresa May'in AB ile mutabık kaldığı anlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten çıkışının ardından iki yıllık geçiş süreci boyunca serbest dolaşımın devam etmesi öngörülüyordu.

    3.2 MİLYON AB VATANDAŞI VAR

    © REUTERS / POOL
    Boris Johnson'dan sosyal medya üzerinden Brexit mesajı
    İngiltere'de halihazırda yaklaşık 3.2 milyon AB vatandaşı ikamet ediyor. 

    Sunday Times gazetesi, dün İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımlamıştı.

    Haberde, İngiliz hükümetinin basına sızan anlaşmasız Brexit senaryosuyla ülkenin petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacağı ortaya konmuştu. 

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

    Öte yandan, Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri, anlaşmasız Brexit'i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

    İngiliz basınında yer alan en güçlü senaryoya göre, muhalif blok, bir güvensizlik oylamasıyla Johnson hükümetini devirecek. Üzerinde anlaşılacak bir ismin kuracağı geçici hükümetle önce Brexit tarihi ertelenecek, ardından ülke erken seçime götürülecek.

    Ancak Johnson'ın güvensizlik oylamasını kaybetmesi durumunda istifa etmeyi reddedebileceği yorumları yapılıyor. Johnson'ın istifa etmek yerine Brexit tarihinden sonraki tarih için erken seçim kararı alabileceği ve ülkeyi AB'den fiili durum oluşturarak ayırmayı planladığı iddiası da gündemde.

    Milletvekilleri, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i de yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

    İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.  

    Etiketler:
    Boris Johnson, Avrupa Birliği, Brexit, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kalabalıktan bazı kişiler TOMA’nın önüne geçerek zafer işareti yaptı.
    Diyarbakır’da kayyum protestosuna müdahale
    Karikatür
    Cebelitarık, ABD'nin İran tankerini alıkoyma talebini reddetti
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet