AB’den üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması ile ilgili açıklama

Üç belediye başkanının görevden alınmasının ve yerlerine kayyum atanmasının, ‘31 Mart’ta yapılan seçimlerin demokratik sonuçlarını sorgulattığı için ciddi endişeye yol açtığı’ kaydedilen açıklamada, yerel politikacıların görevlerine son verilmesinin ve gözaltına alınmasının, yerlerine ise vekillerin atanmasının seçmenleri yerel siyasi temsilcilerinden yoksun bıraktığı ve yerel demokrasiye ciddi zarar verme riski taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, “Türkiye, yerel demokrasinin işlemesini engelleyen önlemleri kaldırmalı” ifadelerine yer verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.
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