AB’den üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınması ile ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin güneydoğusunda üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasının, seçimlerin demokratik sonuçlarına saygı konusunda şüphe uyandırdığı için ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.

AB Dış İlişkiler Servisi, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması ile ilgili açıklama yaptı. Olup bitenlerin seçimlerin demokratik sonuçlarına saygı konusunda şüphe uyandırdığı için ciddi endişelere neden olduğu belirtilen açıklamada, Ankara'ya yerel demokrasinin işlemesini engelleyen önlemleri kaldırması çağrısında bulunuldu.

Üç belediye başkanının görevden alınmasının ve yerlerine kayyum atanmasının, ‘31 Mart’ta yapılan seçimlerin demokratik sonuçlarını sorgulattığı için ciddi endişeye yol açtığı’ kaydedilen açıklamada, yerel politikacıların görevlerine son verilmesinin ve gözaltına alınmasının, yerlerine ise vekillerin atanmasının seçmenleri yerel siyasi temsilcilerinden yoksun bıraktığı ve yerel demokrasiye ciddi zarar verme riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye, yerel demokrasinin işlemesini engelleyen önlemleri kaldırmalı” ifadelerine yer verildi.

AB’nin Türkiye’deki terör eylemlerini birçok kez kınadığı vurgulanan açıklamada, aynı zamanda birliğin ‘barışçıl ve kalıcı bir çözüm için güvenilebilir siyasi sürecin acil bir şekilde yeniden başlamasına yönelik çağrısını yinelediği’ ifade edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı.