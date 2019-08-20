Netanyahu, Ukrayna'da Nazi işbirlikçilerinin selamıyla karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Netanyahu için düzenlenen resmi törende hazır bulunan tören kıtasına, ülkenin resmi karşılama selamı olan "Ukrayna'ya şan olsun" ifadeleriyle seslendi.
Askerler ise, Zelenskiy'i "Kahramanlara şan olsun" diyerek yanıtladı.
Ancak bu slogan, Ukrayna ordusu için 'yeni' olsa da, Ukrayna tarihi için oldukça eski.
Aynı sloganın, 2. Dünya Savaşı yıllarında Ukrayna'yı işgal eden Nazilerle birlikte hareket eden Ukraynalı işbirlikçilerin sloganı olduğu biliniyordu.
2. Dünya Savaşı döneminde Ukrayna'yı işgal eden Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) ve militan kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UPA), ülkedeki Yahudiler ile Polonyalıların yakalanıp öldürülmesine yardım ediyordu.
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