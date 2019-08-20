İngiltere: Hong Kong konsolosluğu çalışanımız Çin'de tutuklanmış olabilir

İngiltere yabancılar ofisi tarafından yapılan yazılı bir açıklamaya göre, Hong Kong'da İngiltere adına çalışan bir kişinin Çin'de gözaltına alınmış olduğundan 'endişe duyulduğu' belirtildi.

İngiltere Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Hong Kong'daki İngiltere Konsolosluğu çalışanı olduğu belirtilen Simon Cheng'in tutuklanmış olabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ekip üyelerimizden birinin, Şenzen'den Hong Kong'a dönerken tutuklanmış olabileceği yönündeki raporlardan endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FCO ayrıca, tutuklandığı tahmin edilen çalışanın ailesine destek olduklarını belirtti ve "Guangdong Eyaleti ve Hong Kong'daki yetkililerden daha fazla bilgi almak için çalışıyoruz" dedi.

Cheng'in kız arkadaşı ise, Hong Kong merkezli yayın yapan HK01 sitesine verdiği röportajda, Simon'un işe geri gelmesi gereken 9 Ağustos tarihinden bu yana bir daha ortaya çıkmadığını söyledi.