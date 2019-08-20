İngiltere: Hong Kong konsolosluğu çalışanımız Çin'de tutuklanmış olabilir

Açıklamada, "Ekip üyelerimizden birinin, Şenzen'den Hong Kong'a dönerken tutuklanmış olabileceği yönündeki raporlardan endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
FCO ayrıca, tutuklandığı tahmin edilen çalışanın ailesine destek olduklarını belirtti ve "Guangdong Eyaleti ve Hong Kong'daki yetkililerden daha fazla bilgi almak için çalışıyoruz" dedi.
Cheng'in kız arkadaşı ise, Hong Kong merkezli yayın yapan HK01 sitesine verdiği röportajda, Simon'un işe geri gelmesi gereken 9 Ağustos tarihinden bu yana bir daha ortaya çıkmadığını söyledi.
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