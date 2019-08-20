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17:24 20 Ağustos 2019
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    Giuseppe Conte

    İtalya'daki siyasi kriz: Başbakan Conte istifa ediyor

    © REUTERS / YARA NARDI
    Avrupa
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    İtalya'da yaşanan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte istifa edeceğini duyurdu. Conte, Lig partisinin hükümete verdiği desteği geri çekmesini kararına gerekçe gösterdi.

    İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini
    © REUTERS / Stefano Rellandini
    İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Başbakan Conte'ye 'güvensizlik oyu' vereceğiz
    İtalya'da koalisyon hükümetinin ortağı Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçimlere çağrısı yapmasıyla tetiklediği siyasi krizin ardından gözlerin çevrildiği Başbakan Giuseppe Conte, istifa edeceğini açıkladı.

    Parlamentoda bir konuşma yapan Conte, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını söyledi. Conte, "Bu hükümet deneyimini bitiriyorum. Cumhurbaşkanına gidip istiafmı sunarak bu siyasi geçişe son verme niyetindeyim" dedi.

    Erken seçime gidilmesi ya da yeni bir koalisyon kurulması kararını Mattarella verecek.

    BU NOKTAYA NASIL GELDİ?

    Bir süredir pek çok konuda anlaşmazlık yaşayan koalisyon ortağı partiler, son olarak 5 Yıldız Hareketi'nin karşı çıktığı, Lig partisinin desteklediği yüksek hızlı tren projesi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Parlamentoda yapılan oylamada iki parti farklı oy kullanmıştı.

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    İtalya Başbakanı Conte'den hükümet krizi açıklaması
    Bunun ardından Lig lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini artık birlikte yol alamayacaklarını açıklayarak erken seçimlere gidilmesini istemişti. 

    Salvini'nin hakkında güvensizlik önergesi verdiği Başbakan Conte'nin doğrudan istifasını açıklaması ya da hükümetin güvensizlik oylamasına sunulması bekleniyordu.

    SALVINI'YE TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ÇIKARINI GÖZETİYOR 

    Parlamentodaki konuşmasında hemen yanında oturan Salvini'ye de tepki gösteren Conte, "Kendisinin ve partisinin çıkarlarını gözettiğini göstermiş oldu. Kararları, bu ülke için ciddi bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Matteo Salvini, Lig partisi, istifa, Giuseppe Conte, İtalya
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