İtalya'daki siyasi kriz: Başbakan Conte istifa ediyor

Parlamentoda bir konuşma yapan Conte, istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağını söyledi. Conte, "Bu hükümet deneyimini bitiriyorum. Cumhurbaşkanına gidip istiafmı sunarak bu siyasi geçişe son verme niyetindeyim" dedi.
Erken seçime gidilmesi ya da yeni bir koalisyon kurulması kararını Mattarella verecek.
BU NOKTAYA NASIL GELDİ?
Bir süredir pek çok konuda anlaşmazlık yaşayan koalisyon ortağı partiler, son olarak 5 Yıldız Hareketi'nin karşı çıktığı, Lig partisinin desteklediği yüksek hızlı tren projesi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Parlamentoda yapılan oylamada iki parti farklı oy kullanmıştı.
Salvini'nin hakkında güvensizlik önergesi verdiği Başbakan Conte'nin doğrudan istifasını açıklaması ya da hükümetin güvensizlik oylamasına sunulması bekleniyordu.
SALVINI'YE TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ÇIKARINI GÖZETİYOR
Parlamentodaki konuşmasında hemen yanında oturan Salvini'ye de tepki gösteren Conte, "Kendisinin ve partisinin çıkarlarını gözettiğini göstermiş oldu. Kararları, bu ülke için ciddi bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
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