İtalya Başbakanı Conte istifasını sundu

Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada istifa edeceğini açıklayan İtalya Başbakanı Conte, Senato'daki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye gitti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Başbakan Conte, başında olduğu hükümetin istifasını sundu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yeni hükümet kuruluncaya kadar Conte hükümetinin görevine devam edeceği belirtildi.

SİYASİ İSTİŞARELER YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümet krizine çözüm bulmak için siyasi istişarelerine, yarın yerel saatle 16.00'da, sırasıyla parlamento başkanları ve parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle görüşerek başlayacağı belirtildi.

Mattarella'nın istişareleri perşembe günü de devam edecek.

İtalya'da teamüller gereği, Cumhurbaşkanı, parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle, mevcut yasama döneminde parlamentonun her iki kanadında hükümet oluşturabilecek çoğunluk olup olmadığına bakacak.

Yerel basında, parlamentodaki sandalye sayılarına bakıldığında en çok sandalyesi olan M5S ile ana muhalefetteki sol görüşlü PD ve bazı partilerin katılımıyla yeni bir hükümetin kurulabileceği senaryoları dile getiriliyor.

Ancak bu senaryoda da M5S ile PD arasında yıllardır süren karşıtlıklar nedeniyle iki partinin bir hükümet kurup kuramayacağı ayrı merak konusunu oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi istişarelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda, parlamentoyu feshedebileceği ve ülkenin ekim sonunda erken seçime gitmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor.