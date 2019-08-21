Kayıt
01:00 21 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yunan bayrağı

    'Yunanistan'ın kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaştı'

    © AFP 2019 / LOUISA GOULIAMAKI
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 04

    Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, "Yunanistan'ın, Batı Trakya’da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır'' açıklamasını yaptı.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türkiye'den Yunanistan'a 'Lozan ihlali' tepkisi
    ROİSDER'den yapılan yazılı açıklamada, Kaymakçı, Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçe gösterilerek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasına tepki gösterdi. 

    Yunanistan Resmi Gazetesi'nin 31 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararla, Rodop'ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe'de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu şekilde Yunanistan'ın, Batı Trakya'da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaşmıştır. Yunanistan, bu kararıyla kendi mevzuatına da uymamaktadır. Yunanistan'daki mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekmektedir. Üstelik bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamaktan uzaktır".

    'TÜRKLER DİN DERSLERİNDEN MUAF' 

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis yemin etti
    Türkiye'nin, az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli Türk vatandaşlarının çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okul açılmasını insanlık hakkı gördüğüne dikkati çeken Kaymakçı, "Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak, Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor, Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim hakkını hiç vermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Kaymakçı, Rodos ve İstanköy adalarında çift dillilik temelinde eğitim Türkçe eğitim ve öğretim veren okul bulunmadığının altını çizdi. 

    Yunanistan'ın kültürel asimilasyon politikaları izlediğine vurgu yapan Kaymakçı şunları kaydetti:

    "Aslında Rodos ve İstanköy adalarının 1947 yılında Yunanistan'a verilmesinden önce yalnız Rodos'ta 10 Türk okulu vardı. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy'deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı ancak Rodos ve İstanköy'de çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar zamanla kapatılmıştı. Son olarak Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi'nin adı, 1972 yılında 'Rodos 13. Şehir İlkokulu' olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştı. Okullarda görev yapan Türk öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi. Günümüzde Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türkler, Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır".

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: Çipras'a dedim ki, 'Bak bizden Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz, gelin Fethiye Camii'ni açalım'

    Kaymakçı, Yunanistan'ı başta kendi anayasası olmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'in azınlıklara sağladığı kültürel hakları yerine getirmeye ve  Rodos ile İstanköy'de yaşayan Türkler için çift dillilik temelinde Türkçe eğitim ve öğrenim veren okulların yeniden açmaya davet etti. 

    OKULLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

    Yunanistan'da, 2011'de eğitim alanındaki giderler azaltılarak daha iyi bir eğitim sağlanmasına yönelik yapılması kararlaştırılan "okulların birleştirilmesi" uygulaması kapsamında, ülke çapındaki okul sayısı 1933'ten 877'ye indirilmiş, bu çerçevede de öğrenci sayısı az olan Batı Trakya'da ilk olarak 14 azınlık okulu kapatılmıştı.

    Devam eden uygulama kapsamında, yeni eğitim yılı başında öğrenci sayısı 9’un altına düşen ilkokulların faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Kapanan okullardaki az sayıdaki öğrenciler bölgedeki en yakın okullara kaydırılıyor.

    Etiketler:
    Lozan Anlaşması, Türkiye, Batı Trakya, Yunanistan, Mustafa Kaymakçı, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Irak-İran savaşında Irak'ın kimyasal silah saldırıları sebebiyle maske takan İranlı asker. Günümüzde İran ve Irak’ta bu silahların kullanımı sonucu sakat kalan ve hala hayatta olanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.
    Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi
    Karikatür
    ABD'den Yunanistan'a: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet