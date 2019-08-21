Yunanistan: Suriye'ye petrol götüren İran tankerine yardım etmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, ülkesinin Suriye'ye petrol götürmek üzere Akdeniz'de ilerleyen İran tankerine yardım etmeyeceğini söyledi.

Yunanistan'ın ANT1 televizyonuna açıklamalarda bulunan Varvitsiotis, "Bu geminin Suriye'ye gidişini kolaylaştırmak konusunda istekli olmadığımız yönünde bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan'ı, bırakılması sonrası Cebalitarık'tan hareket eden ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait petrol tankerine yardım etmemesi konusunda uyarmıştı.