19 günlük kabus sonunda bitti: İtalya açıklarında bekletilen mülteciler karaya çıktı

Akdeniz'de kurtardığı çoğu Afrikalı mültecilerle birlikte 19 gündür güvenli bir liman açılmasını bekleyen Open Arms adlı yardım gemisi bu sabah İtalya’nın Lampedusa Limanı'na demirledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kararı duyan mültecilerin birbirlerine sarılarak bunu kutladığı görüldü.

Migrants on board #OpenArms celebrate news of allowed disembarkation pic.twitter.com/qPqwkBehOt — Ruptly (@Ruptly) August 21, 2019

​Bekleyiş nedeniyle sağlık durumlarını kötüye gittiği konuşulan mültecilerin bir kısmının topalladığı, bazılarında da sargıların bulunduğu dikkat çekti. Sayılarının 90’ı bulduğu belirtilen mülteciler, limanda bekleyen aktivistler tarafından "Hoşgeldiniz" tezahüratlarıyla karşılandı.

Savcılık kararı gereğince gemiye el konuldu.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane 19 günlük bekleyişin ardından Lampedusa Adası'na çıkmasına izin verilen mültecilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

SALVINI’YE SORUŞTURMA

Öte yandan göçmenleri alıkoymakla suçlanan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında da soruşturma başlatıldı. Salvini, alıkoyma ve emirlere karşı gelmekle suçlanıyor.

Salvini ise sosyal medya aracılığıyla soruşturmaya meydan okudu. Facebook aracılığıyla bir mesaj yayımlayan Salvini, “Eğer herhangi biri beni sayısız şikayetlerle korkutabileceğini düşünüyorsa ve yargılanmamı istiyorsa, çok yanılıyor” ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLER KARAYA YÜZMEYE ÇALIŞIYORDU

Matteo Salvini, Libya açıklarında kurtardığı 137 mülteciyle birlikte Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışan Proactiva Open Arms'a ait gemiye yanaşma izni vermemişti.

Salvini, 16 günlük bekleyişten sonra sadece 18 yaşın altındaki 27 kişinin karaya çıkmasına izin vermişti.

Open Arms gemisi, Lazio Bölge İdare Mahkemesi’nin geçen hafta liman yasağını askıya almasının ardından Lampedusa’ya hareket etmiş ancak Salvini’nin göçmenlerin karaya çıkmasını tekrar önlemesiyle adanın açıklarına demirlemek zorunda kalmıştı.

Gemide kalan mültecilerden bazıları geçtiğimiz günlerde denize atlayıp yüzerek karaya ulaşmaya çalışmıştı. Bazıları Lampedusa’ya götürülürken, bir kısmı da tekrar gemiye çıkarılmıştı.

DEVLETLER ARASI KRİZ YARATAN MÜCADELE

Geminin bir İspanyol sivil toplum örgütüne ait olması nedeniyle iki ülke arasında da kriz yaşanmıştı. İspanya hükümeti gemiye liman açmaya hazır olduğunu açıklasa da, geminin ve mültecilerin uzun süren bekleyişin ardından mevcut koşullarda İspanya'ya yapılacak bir yolculuğu kaldıramayacağı belirtilmişti.