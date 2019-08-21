Trump bu kez ziyaretini erteleyerek Danimarka'yı karıştırdı: Narsist aptal

“Grönland satılık değil” yanıtını alınca Danimarka’ya yapacağı ziyareti iptal eden ABD Başkanı Trump’ın bu tutumu Kopenhag’da tepki yarattı. Başbakan ‘hayal kırıklığı’ derken, Trump için ‘budala, ahmak, palyaço’ benzetmeleri yapıldı.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ı satın alma fikriyle dünyanın en huzurlu yerlerinden biri olarak gösterilen bu iki coğrafyayı karıştıran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de resmi ziyaretini iptal etmesiyle şimşekleri üzerine çekti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın bu kararı karşısında ‘şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Frederiksen, ABD’nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu vurguladı ve Kuzey Kutbu konusunda daha güçlü bir işbirliği için kendilerine yaptıkları teklifin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Eski başbakan Helle Thorning-Schmidt de, “Bu bir tür şaka mı? Danimarka ve Grönland halkına büyük bir hakaret” yorumunu yaptı.

So the POTUS has cancelled his visit to Denmark because there was no interest in discussing selling Greenland @BBCRadio4 Is this some sort of joke? Deeply insulting to the people of Greenland and Denmark. — Helle Thorning S (@HelleThorning_S) August 21, 2019

​‘SİRKTE BİR PALYAÇO OLSAYDI...’

Ancak ABD Başkanına daha sert tepki gösterenler de oldu.

Eski Dışişleri Bakanı Villy Søvndal, Trump’ın ‘narsist bir ahmak olduğunu’ bu kararla doğruladığını söyledi.

Trump’ın diplomasiden bihaber olduğunu söyleyen Søvndal, “Eğer bir sirkte palyaço olsaydı, kaydadeğer bir eğlence değerinin olabileceği söylenebilirdi. Buradaki sorun şu ki, o dünyadaki en güçlü ulusun başkanı” ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Kızıl-Yeşil Parti Dış İlişkiler Sözcüsü Eva Flyvholm da, “Bu adamın ahmak aptal olduğunu düşünmek için zaten pek çok geçerli sebep vardı. Ve şimdi başka bir haklı sebep daha veriyor” dedi.

'ABSÜRT' YORUMUNA ALINDI

Donald Trump, Danimarka Kraliçesi Margrethe'in daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacak ve Pazartesi günü Kopenhag'a gidecekti.

Ancak, Mette Frederiksen’ın bu fikirini ‘absürt’ diye nitelemesi üzerine Trump, ziyareti iptal ettiğini duyurmuştu.

Trump, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak “Danimarka, inanılmaz insanlara sahip çok özel bir ülke. Ancak Başbakan Mette Frederiksen'in, Grönland'ın satışını tartışmakla ilgilenmeyeceğine yönelik yorumları doğrultusunda, kendisiyle 2 hafta içinde yapacağımız görüşmeyi başka bir zamana erteliyorum” ifadelerini kullanmıştı.