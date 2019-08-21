Londra Mahkemesi, Ryanair’in İngiliz pilotlarının grev yapmasına izin verdi

Merkezi Dublin’de olan havayolu şirketi Ryanair’de çalışan 180 pilotun 22 Ağustos’tan itibaren 48 saat boyunca grev yapacağı duyurulmuştu. Pilotların temsilcilerinin, Mart ayında daha iyi ücret ve daha iyi çalışma koşullarını sağlanması için talep sundukları ancak bir gelişme olmadığı kaydedilmişti. Bunun üzerine pilotlar, grev kararı almıştı.Londra Yüksek Mahkemesi, İngiliz pilotların grev yapmasına izin verirken, Dublin Yüksek Mahkemesi ise İrlandalı pilotların greve katılmasına izin vermedi.