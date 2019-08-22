Lavrov: Avrupa'da RT ve Sputnik'e yapılan ayırımcılık AGİT çerçevesindeki taahhütleri ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin, Russia Today (RT) televizyonuna ve Sputnik’e yönelik getirdikleri kısıtlamalarla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki uluslararası taahhütlerini ihlal ettiklerini söyledi.

Moskova'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya gelen Lavrov, görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin RT ve Sputnik’e yönelik getirdikleri kısıtlamalarla değinen Rus diplomat, "Şu anda RT’ye ve Sputnik’e yapılanlar, brifinglerde bulunmalarının yasaklanması, ilgili ülke tarafından siyasi açıdan uygun olmadığına karar verilen röportajları otomatik olarak bloke edecek Internet programlarının geliştirilmesi, (AGİT çerçevesindeki) halkın bilgilere doğrudan erişimi ile ilgili taahhütlerin ihlali" diye konuştu.

Rusya’da yurtdışı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaların getirilmediğini vurgulayan Lavrov, Fransa’da Elysee Sarayı'nın RT ve Sputnik’e akreditasyon vermeyi reddettiklerini, Alman Deutsche Bank ve Commerzbank’ın ise nedenlerini açıklamadan RT’ye hizmet vermeyi kestiklerini hatırlattı.