Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk, Kiev'in nükleer silahtan vazgeçmesinde ABD'nin oynadığı rolü anlattı

Ukrayna basınına demeç veren Kravçuk, "Bizi doğrudan iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda bıraktılar. Ya nükleer silah depolayacaktık ya da yaptırımlar da dahil olmak üzere ekonomik baskı altına alınacaktık" dedi.

Kravçuk, dış baskının yanı sıra büyük bir orduyu ayakta tutacak yeterli kaynaklara sahip olmadıkları için başta ekonomik olmak üzere çeşitli iç sorunlarla karşı karşıya olduklarını anlatarak, o dönemki durum itibarıyla nükleer silahtan vazgeçme kararı aldıklarını ifade etti.

Kravçuk, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın nükleer cephaneliğini imha etme kararı almaktan pişman olmadığını söylemişti.