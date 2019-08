İzlanda Başbakanı'ndan ziyarete gelecek ABD Başkan Yardımcısı'na 'Evde yokum' yanıtı

Eylülde Reykjavik'i ziyaret edecek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyeceğini teyit eden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, ABD Başkan Yardımcısı'na had bildirmek gibi bir amacı olmadığını, sadece o gün Kuzey Avrupa ülkelerinde çok etkili Kuzey Sendikaları Konseyi'nde (NFS) konuşma yapması gerektiğini söyledi.

'ÇOK ÖNCEDEN DAVET EDİLMİŞTİM'

İzlanda devlet radyo-televizyonu RUV'a konuşan solcu kadın başbakan, "İsveç'in Malmö kentindeki toplantının açış konuşmasını yapmak için çok uzun zaman önce davet edilmiştim. Ve herkesin bildiği gibi emek piyasasıyla yakından ilgili ve endişeliyim" dedi.

Jakobsdottir, dışişleri bakanlığı tarafından organize edilen Pence'in ziyaretinin çok yoğun bir takvime denk gelmesinden ötürü konuşma yapmasının ardından apar topar ülkeye dönüp ABD Başkan Yardımcısı ile görüşme imkanının bulunmadığını iddia etti.

ABD, NATO ÜYESİ İZLANDA'YA RUSYA'YA KARŞI POZİSYON ALDIRMA ÇABASINDA

ABD Başkan Yardımcısı, Reykjavik'te yapacağı güvenlik ve savunma konulu konuşmada, 350 bin nüfuslu İzlanda'nın Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki stratejik pozisyonuna ve NATO'nun Rusya karşıtı çabalarına vurgu yapacak.

SOL-YEŞİL HAREKET NATO'DAN ÇIKMAK İSTİYOR

Bu gündeme, İzlanda'nın geleneksel tarafsız pozisyonunu savunan milletvekilleri tepkili.

Pence'in ziyareti sırasında hazır bulunmayacak olmasının kendi partisi Sol-Yeşil Hareket'ten gelecek eleştirilerle kesinlikle ilgisinin olmadığını savunan Jakobsdottir, diğer yandan Kasım 2018'de Sol-Yeşil Hareket'in İzlanda'nın NATO'dan çıkmasını ve tarafsız ülke statüsü almasını istediğini açıklamıştı:

"Partimin pozisyonu, İzlanda'nın NATO üyeliğine karşı olmaktır. Ancak parlamentoda bu pozisyonu benimseyen tek partiyiz ve İzlanda'nın 2016 yılında parlamentoda kabul edilmiş bir ulusal güvenlik politikası var. Sol-Yeşil Hareket olarak İzlanda'da da büyük çoğunluğun NATO üyeliğini desteklediğinin farkındayız, ama örneğin adamızda kalıcı askeri varlık gibi fikirlerden yana değiliz."