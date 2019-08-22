Macron, Johnson ile görüştü: Brexit konusunda 31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırız

Macron, Elysee Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Macron, Brexit konusunda, "31 Ekim'de anlaşmasız ayrılık dahil her senaryoya hazırlanıyoruz" dedi.
Brexit konusuna bir ay içinde çözüm bulunması gerektiğini belirten Macron, yeni bir anlaşma yapmanın söz konusu olmadığına işaret etti.
Macron, Brexit'e ilişkin anlaşmada yer alan ‘tedbir maddesinin’ İrlanda'da istikrarı sağladığını da kaydetti.
‘ANLAŞMASIZ VEYA ANLAŞMALI ŞEKİLDE AB'DEN AYRILMAMIZ GEREKİYOR’
İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra da Fransa ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Johnson, Brexit konusunu 31 Ekim'i beklemeden hızlı biçimde çözüme kavuşturmak gerektiğini kaydetti.
Macron ve Johnson, basın toplantısının ardından çalışma yemeğine geçti.
BREXİT SÜRECİ
Boris Johnson'in selefi Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.
Madde, İngiltere'nin soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.
İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
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