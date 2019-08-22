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    TSK Türk askerleri Afrin merkezde halkla konuşuyor

    BBC'den 'Savaşın yaraladığı çocuk yüzü' haberine düzeltme: 'Hava saldırısını Suriye değil, Türkiye düzenledi'

    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Avrupa
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    4 yaşındaki Afrinli bir çocuğu tümüyle göremez hale getiren hava saldırısını Suriye'nin düzenlediğini duyuran İngiliz kamusal yayın kuruluşu, ardından haberde değişikliğe gitti: "Kanıtlar, hava saldırısını Türkiye'nin düzenlediğine işaret ediyor."

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    © AFP 2019 /
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    Yayın ilkeleriyle övünen İngiliz kamusal yayın kuruluşu BBC, 2018'de bir hava saldırında ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmaz hale gelen Suriyeli bir erkek çocuğuyla ilgili 19 Ağustos tarihli haberinde aileden gelen tepkiler üzerine bir dizi düzeltme yapmak zorunda kaldı.

    Hava saldırısını ilkin Suriye hükümet güçlerinin düzenlediğini duyuran BBC, ailenin tepkilerini iletmesi üzerine son olarak 'Türkiye tarafından düzenlenmiş olabileceğini' yazdı.

    BBC'nin haber metnini bir çok kez düzelttiğine dair görüntü alanlar, bunları Twitter'dan paylaştı.

    Britain's Conservative Party leadership candidate Boris Johnson speaks during a hustings event in Exeter, Britain, June 28, 2019. REUTERS/Dylan Martinez
    © REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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    Hava saldırısının hedefi olarak yüzü mahvolan ve tümüyle kör kalan 4 yaşındaki Cuma'nın hayatıyla ilgili haberi video eşliğinde servis eden BBC, ilkin "Savaşın yaraladığı genç bir yüz: Suriye hava saldırısının bir yıldır geçmeyen darbesi" başlığını attı.

    Daha sonra 'Suriye hava saldırısı' lafını çıkaran BBC, "Saldırıdan kimin sorumlu olduğu belli değil" diye yazdı.

    Şimdiyse başlıkta sadece 'hava saldırısı' denilirken, haberde "Kanıtlar hava saldırısını Türkiye'nin düzenlediğine işaret ediyor" açıklaması getiriliyor. 

    Ankara, Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü ve  ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği YPG'ye karşı hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

    A boat of Iranian Revolutionary Guard sails next to Stena Impero, a British-flagged vessel owned by Stena Bulk, at Bandar Abbas port, in this undated handout photo. Iran, ISNA/WANA Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
    © REUTERS / HANDOUT
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    Cuma'nın ailesi, Afrin ve Suriye'den kaçtıkları sırada hava saldırısında otobüslerinin vurulduğunu anlattı. 

    Arap kanalı Al Aan'ın muhabiri Jenan Moussa, 19 Ağustos'ta Twitter'da BBC'nin haberinde yaptığı değişiklikleri paylaştı.

    Al Aan'ın muhabiri, BBC hala Suriye hava saldırısından söz ederken, mayıs tarihli Arapça haberde Cuma'nın annesinin "Afrin savaşı sırasında bir grup aile olarak köyümüzden kaçtık ve aracımız Türk uçağı tarafından vuruldu" dediğine dikkat çekti. 

    BBC'nin haberinde geçen ailenin yakın dostu Tulin Hasan ile görüşen Jenan Moussa, Hasan'ın "Cuma'nın ailesi Afrin'den kaçarken aracın Türk hava saldırısında vurulduğunu BBC muhabirine üst üste defalarca söyledi" sözlerini aktardı. 

    Buna göre Hasan, BBC'nin haberinin Cuma'nın acısına dikkatleri çekerek AB'den sığınma almasını sağlayacağını umarken, BBC'nin olguları aktarmamasından ötürü sığınma başvurusunun BM tarafından reddedilebileceğine ilişkin endişesini göz yaşları içinde aktardı.

    Etiketler:
    Jenan Moussa, çocuk, hava saldırısı, Afrin, Türkiye, Suriye, BBC
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