BBC'den 'Savaşın yaraladığı çocuk yüzü' haberine düzeltme: 'Hava saldırısını Suriye değil, Türkiye düzenledi'

4 yaşındaki Afrinli bir çocuğu tümüyle göremez hale getiren hava saldırısını Suriye'nin düzenlediğini duyuran İngiliz kamusal yayın kuruluşu, ardından haberde değişikliğe gitti: "Kanıtlar, hava saldırısını Türkiye'nin düzenlediğine işaret ediyor."

Yayın ilkeleriyle övünen İngiliz kamusal yayın kuruluşu BBC, 2018'de bir hava saldırında ağır şekilde yaralanan ve yüzü tanınmaz hale gelen Suriyeli bir erkek çocuğuyla ilgili 19 Ağustos tarihli haberinde aileden gelen tepkiler üzerine bir dizi düzeltme yapmak zorunda kaldı.

Hava saldırısını ilkin Suriye hükümet güçlerinin düzenlediğini duyuran BBC, ailenin tepkilerini iletmesi üzerine son olarak 'Türkiye tarafından düzenlenmiş olabileceğini' yazdı.

BBC'nin haber metnini bir çok kez düzelttiğine dair görüntü alanlar, bunları Twitter'dan paylaştı.

BBC News updates story to reflect the air strike was carried out by Turkey not Syria after tweets from family criticised @BBC - A young face scarred by war: The impact of an air strike one year on https://t.co/mbRTXxaY3k — Helen Pender (@quiscustodis) August 20, 2019

Hava saldırısının hedefi olarak yüzü mahvolan ve tümüyle kör kalan 4 yaşındaki Cuma'nın hayatıyla ilgili haberi video eşliğinde servis eden BBC, ilkin "Savaşın yaraladığı genç bir yüz: Suriye hava saldırısının bir yıldır geçmeyen darbesi" başlığını attı.

Daha sonra 'Suriye hava saldırısı' lafını çıkaran BBC, "Saldırıdan kimin sorumlu olduğu belli değil" diye yazdı.

Şimdiyse başlıkta sadece 'hava saldırısı' denilirken, haberde "Kanıtlar hava saldırısını Türkiye'nin düzenlediğine işaret ediyor" açıklaması getiriliyor.

Ankara, Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü ve ‘terör örgütü’ olarak kabul ettiği YPG'ye karşı hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Cuma'nın ailesi, Afrin ve Suriye'den kaçtıkları sırada hava saldırısında otobüslerinin vurulduğunu anlattı.

Arap kanalı Al Aan'ın muhabiri Jenan Moussa, 19 Ağustos'ta Twitter'da BBC'nin haberinde yaptığı değişiklikleri paylaştı.

Al Aan'ın muhabiri, BBC hala Suriye hava saldırısından söz ederken, mayıs tarihli Arapça haberde Cuma'nın annesinin "Afrin savaşı sırasında bir grup aile olarak köyümüzden kaçtık ve aracımız Türk uçağı tarafından vuruldu" dediğine dikkat çekti.

Fog of war.



BBC publishes story: "The impact of a Syrian airstrike one year on."



But in May 2019, mother of same boy from BBC story is quoted in article in Arabic: "During war on Afrin, we escaped our village with a group of families and our car was hit by a Turkish plane." pic.twitter.com/1QMgMb7LRI — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 19, 2019

BBC'nin haberinde geçen ailenin yakın dostu Tulin Hasan ile görüşen Jenan Moussa, Hasan'ın "Cuma'nın ailesi Afrin'den kaçarken aracın Türk hava saldırısında vurulduğunu BBC muhabirine üst üste defalarca söyledi" sözlerini aktardı.

BBC now removed word "Syrian" + added correction saying "that it is not clear who was responsible for the attack".



However, Tolin Hassan, close friend of boy's family tells me she & family mentioned over&over to BBC-journo that car was hit by Turkish strike after escaping Afrin. pic.twitter.com/dZy1Gqqgdn — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 19, 2019

Buna göre Hasan, BBC'nin haberinin Cuma'nın acısına dikkatleri çekerek AB'den sığınma almasını sağlayacağını umarken, BBC'nin olguları aktarmamasından ötürü sığınma başvurusunun BM tarafından reddedilebileceğine ilişkin endişesini göz yaşları içinde aktardı.

Spoke again to Tolin Hassan, who appears in the BBC story. She is in tears. She hoped BBC story would shed attention to plight of wounded boy &increase his chance for asylum in EU.



But as BBC didn't mention correct facts, Tolin now worried UN might cancel boy's application. pic.twitter.com/VztvxEj8up — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 19, 2019

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