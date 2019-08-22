Ukrayna’nın en büyük ikinci nükleer santralinde, yasadışı kripto para madenciliği yapıldı

Ukrayna’da görülen bir davaya göre, Güney Ukrayna Nükleer Güç Santrali’nin sınırlı bölümlerine erişimi olan bir çalışan, yasadışı kripto para madenciliği yaptı. Santralin güvenlik sistemlerinin devre dışı kalmasıyla sonuçlanabilecek olan bu işlem sırasında, devlet sırrı kabul edilen güvenlik planlarının teşhir edildiğinden şüpheleniliyor.

Kripto para madenciliği sırasında bir ülkenin harcadığı yıllık enerjiden daha fazla enerji harcanıyor. Bu sebeple de söz konusu işlemin hâlihazırda yüksek enerji harcanan nükleer reaktörlerin yakınında yapılması oldukça mantıklı bir durum.

Ukrayna Güvenlik Servisi, ülkedeki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Güç Santrali’nde yaptıkları incelemeler sonucunda yasa dışı kripto para madenciliği eylemleri tespit etti.

Basına yansıyan mahkeme tutanaklarına göre, suç örgütü nispeten küçük ölçekli bir madencilik eylemine girişmiş ve bu sayede de santralin güvenliğini sağlayan ekipmanların çalışmasını engellememişti. Bunun yerine madencilik için gerekli olan bilgisayarlar, santralin idari bir binasına yerleştirilerek enerji ihtiyaçları ana şebekeden sağlanmıştı.

Kripto hırsızlar tarafından kurulan bilgisayar ağı, şebekenin dâhili ağına bağlanmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi, santralin devlet sırrı olarak kabul edilen güvenlik önlemlerinin de söz konusu işlemler sırasında teşhir edilmiş olabileceğini düşünüyor.

Yayınlanan tutanaklarda faillerin kimliği yer almıyor olsa da araştırmacılar, Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından santralde yapılacak incelemeler sonucu çok daha fazla bilgisayarın ele geçirileceğini düşünüyor.