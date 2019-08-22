Ukrayna’nın en büyük ikinci nükleer santralinde, yasadışı kripto para madenciliği yapıldı

Ukrayna Güvenlik Servisi, ülkedeki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Güç Santrali’nde yaptıkları incelemeler sonucunda yasa dışı kripto para madenciliği eylemleri tespit etti.
Basına yansıyan mahkeme tutanaklarına göre, suç örgütü nispeten küçük ölçekli bir madencilik eylemine girişmiş ve bu sayede de santralin güvenliğini sağlayan ekipmanların çalışmasını engellememişti. Bunun yerine madencilik için gerekli olan bilgisayarlar, santralin idari bir binasına yerleştirilerek enerji ihtiyaçları ana şebekeden sağlanmıştı.
Kripto hırsızlar tarafından kurulan bilgisayar ağı, şebekenin dâhili ağına bağlanmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi, santralin devlet sırrı olarak kabul edilen güvenlik önlemlerinin de söz konusu işlemler sırasında teşhir edilmiş olabileceğini düşünüyor.
Yayınlanan tutanaklarda faillerin kimliği yer almıyor olsa da araştırmacılar, Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından santralde yapılacak incelemeler sonucu çok daha fazla bilgisayarın ele geçirileceğini düşünüyor.
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