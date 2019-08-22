Akdeniz'de mültecileri kurtaran Alman kaptan, Paris'in verdiği ödülü reddetti

Klemp, Facebook’ta paylaştığı mesajında, “Kimin ‘kahraman’ kimin ‘yasadışı’ olduğuna karar verecek otoritelere ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya seslenen Klemp, “Mürettebatımız her gün mültecileri zor koşullardan kurtarmaya çalıştığı için bana madalya vermek istiyorsunuz. Bu esnada sizin polisiniz, sokaklarda yaşamak zorunda bıraktığınız insanların battaniyelerini çalıyor. Siz de protestoları bastırıyor ve mültecilerin, iltica talep edenlerin haklarını savunan insanları suçlu gibi gösteriyorsunuz” dedi.
Pia Klemp — the captain of a controversial ship that rescued thousands of stranded migrants in the Mediterranean Sea — has refused to accept a medal for her work.— NPR (@NPR) August 22, 2019
"We do not need authorities deciding about who is a 'hero' and who is 'illegal,'" she said.https://t.co/HHU43Z00Pm
İTALYA’DA YARGILANIYOR
Pia Klemp, Akdeniz’deki yüzlerce mülteciyi kurtardıkları için ekip arkadaşı Alman kaptan Carola Rackete ile birlikte ödüle layık görülmüştü.
Klemp, İtalya’da yasadışı göçmenliğe yardım etmekten yargılanıyor. Klemp, suçlu bulunması halinde 20 yıl hapis cezası alabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)