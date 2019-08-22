Akdeniz'de mültecileri kurtaran Alman kaptan, Paris'in verdiği ödülü reddetti

Fransa’nın başkenti Paris’in en saygın insani ödülü olarak bilinen Paris Kent Madalyası’nı (La Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris) reddeden Pia Klemp, yetkilileri ikiyüzlülükle suçladı.

Klemp, Facebook’ta paylaştığı mesajında, “Kimin ‘kahraman’ kimin ‘yasadışı’ olduğuna karar verecek otoritelere ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya seslenen Klemp, “Mürettebatımız her gün mültecileri zor koşullardan kurtarmaya çalıştığı için bana madalya vermek istiyorsunuz. Bu esnada sizin polisiniz, sokaklarda yaşamak zorunda bıraktığınız insanların battaniyelerini çalıyor. Siz de protestoları bastırıyor ve mültecilerin, iltica talep edenlerin haklarını savunan insanları suçlu gibi gösteriyorsunuz” dedi.

Pia Klemp — the captain of a controversial ship that rescued thousands of stranded migrants in the Mediterranean Sea — has refused to accept a medal for her work.



"We do not need authorities deciding about who is a 'hero' and who is 'illegal,'" she said.https://t.co/HHU43Z00Pm — NPR (@NPR) August 22, 2019

Bunun ardından bir açıklama yapan Belediye Sözcüsü, Klemp ile irtibata geçeceklerini belirtti. Açıklamada, “Paris şehri mültecileri desteklemek, onlara barınma imkânı sağlamak ve saygı görmelerini garantiye almak için tamamen seferberdir” denildi.

İTALYA’DA YARGILANIYOR

Pia Klemp, Akdeniz’deki yüzlerce mülteciyi kurtardıkları için ekip arkadaşı Alman kaptan Carola Rackete ile birlikte ödüle layık görülmüştü.

Klemp, İtalya’da yasadışı göçmenliğe yardım etmekten yargılanıyor. Klemp, suçlu bulunması halinde 20 yıl hapis cezası alabilir.