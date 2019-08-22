'Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderdi' iddiası

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyünde dün gece farklı zamanlarda Cezayir, Fas, Özbekistan, Filistin, Irak, İran, Nepal ve Mısır uyruklu 92 kişi yakaladı.
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Sığınmacıların Yunanistan'a geçtikten sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildikleri ileri sürüldü.
Yakalanan kişiler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları sığınmacıları Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.
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