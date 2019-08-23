İngiliz Channel 4, Putin'in modern dünyadaki nüfuzunu anlatan belgesel çekecek

İngiliz Channel 4 televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in modern dünyadaki nüfuzu hakkında 3 bölümlük bir belgesel film çekeceğini açıkladı. Peskov, Channel 4'un belgesel için Kremlin'e başvuruda bulunmadığını ifade etti.

Channel 4'ten yayınlanan basın bülteninde sözlerine yer verilen Baş Yapımcısı James Rogan, "Dünyada şu anda neler olup bittiğini anlamak için Vladimir Putin'i anlamak gerekiyor. Putin, 21. yüzyılın en dişli siyasetçilerinden biri olarak dayanma gücünü gösterdi. Bu belgesel, eski bir ajanın siyaseti nasıl yeniden şekillendirdiğini ve bunun küresel çaptaki etkisini ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

Basın bültenine göre, Putin ve yakın çevresi ile yapılan mülakatların yanı sıra arşiv materyallerinden oluşacak ve 'Putin: Rus Casusun Geçmişi' adlı belgesel, Rus liderin sahip olduğu gücün modern dünyayı nasıl değiştirdiğini ekrana yansıtacak.

Belgesel, Rusya, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde çekilecek.

© Fotoğraf: Showtime Putin, ABD'li yönetmenin 'Putin' belgeselini izledi mi?

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in söz konusu belgeselden haberdar olmadığını ve İngiliz kanalının Kremlin'e başvurmadığını belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin'in bundan haberi yok, kanal herhangi bir girişimde bulunmadı" dedi.