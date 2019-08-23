Macron'dan Keşmir açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan hükümetinin Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddeyi kaldırmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin iki ülke arasında karşılıklı çözülmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris yakınlarındaki Chantilly Sarayı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin önemine değinen Macron, Keşmir meselesiyle ilgili, "Sorun Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı çözülmeli. Sahada gerilimin artmaması konusunda her iki tarafın sorumluluğu bulunuyor. Çabalar teröre karşı mücadeleye yönelik olmalı" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin sivil halkın haklarının korunması konusunda dikkatli olacağını kaydeden Macron, bu konuda Pakistan Başbakanı İmran Han ile de görüşeceğini söyledi.

Macron, önceliklerinin bölgede istikrarın sağlanması ve terörle mücadele olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, Hindistan Başbakanı Modi'yi ülkenin güneyindeki Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi'ne davet etti.