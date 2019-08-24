'ABD AB’yi, Rusya ile Avrupa toprakları üzerinden savaşmakla tehdit edecek’

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte AB Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (EUISS) ve NATO Savunma Koleji’nin birlik ve ittifak arasındaki işbirliğinin geleceğine ilişkin hazırladıkları raporu değerlendirdi.

Söz konusu raporun metninde, başta ‘yeniden güçlenen Rusya’ya’ karşı koymak gibi ortak çıkarların AB ile NATO’nun yakınlaşmasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Blohin, “Avrupa, ABD ile Rusya Federasyonu arasında bir savaş alanına dönüşüyor. Amerikalıların Avrupa’ya, kendi topraklarında kapsamlı bir çatışma başlatma konusunda şantaj yapacağı ortada” diye konuştu.

Rus uzman ayrıca raporun başlı başına Avrupa ülkelerinin geleceğe yönelik ‘çeşitli risk, korku ve fobilerini’, ayrıca ‘türbülanslı dünya koşullarındaki’ belirsizliği yansıttığını vurguladı.