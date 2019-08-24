Fransa'da G7 Zirvesi karşıtı gösteriler çatışmaya dönüştü

Sputnik muhabirinin olayların yaşandığı Bayonne’dan aktardığına göre zirve karşıtı protestocularla polis arasındaki çatışma büyüyerek, şiddet olaylarının yaşandığı arbedeye dönüştü.

G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'in yakınlarındaki Bayonne'da toplanan eylemciler, zirve karşıtı sloganlar attı. Gösteri yasağına rağmen yapılan eylemde, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Habere göre protestocular yerden söktükleri çit parçalarıyla polislerin metal kalkanlarla oluşturdukları engeli aşmaya çalıştı, ayrıca bina ve kaldırımlardan söktükleri tuğla ve taşları polise fırlattı.

​Polis ise göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz, sis ve ses bombaları kullandı. B arada bir grup polisin siperden çıkarak bir göstericiyi yakalayıp darp ettiği görüldü.

​Çatışmaların ardından göstericiler geri çekilerek nefes almak, gözlerine damla damlamak ve göz yaşartıcı gazdan arınmak için yan caddelerden birinde toplandı.

Bu arada, polisin gösteride basın mensuplarının biber gazından korunmak için bulundurduğu maskelere el koyması dikkati çekti.

G7 karşıtı gruplar zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyecek. Eylemciler, bugün Biarritz'in yakınlarındaki Hendaye'de de gösteri düzenledi. Urrugne'de de dün yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

Bayonne, G7 zirvesinin yapılacağı Biaritz’in yakınında yer alıyor. Protestolar, bölge valisinin daha önce Biaritz, Bayonne ve Anglet kentlerinde hiçbir gösteriye izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen yapıldı.

45. G7 Zirvesi pazartesi sona erecek.