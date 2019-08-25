Trump yineledi: Rusya'yı G7'ye davet edebilirim

Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin 'mümkün olduğunu' bir kez daha dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu açıklamaya hızlı bir yanıt verdi ve "Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir" açıklaması yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise somut öneriler bekledikleri yönünde bir cevap vermişti.
Rusya’nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesinin 2014’te Moskova’nın Kırım ve Ukrayna politikasını gerekçe göstererek verdiği kararla askıya alınmıştı.
TRUMP'TAN JOHNSON'A: BREXIT İÇİN DOĞRU KİŞİ
Johnson'ın AB'den ayrılma konusundaki duruşuna destek veren Trump, gazetecilerin "Brexit için bir tavsiyeniz var m?" sorusuna "Onun tavsiyeye ihtiyacı yok, bu iş için doğru kişi" yanıtını verdi.
Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019
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