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17:27 25 Ağustos 2019
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    Emmanuel Macron- G7

    G7 Zirvesi sürüyor: Ev sahibi Fransa'dan İran açıklaması

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi kapsamında, "İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor" dedi.

    Macron, Biarritz'de düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam G7 ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği yemekte İran'ı görüştüklerini söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri liderleri onuruna yemek verdi. Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı karşıladı.
    © REUTERS / Neil Hall
    Fransa'da G7 Zirvesi başladı: Zirvenin ana teması 'eşitsizlikle mücadele'
    Gazetecilerin sorusu üzerine, İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletilmesi konusunda liderler tarafından kendisine görev verilmediğinin altını çizen Macron, İran konusunda her ülkenin bazı inisiyatifler alacağını vurguladı. Macron, "İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Zirvede yapılan oturumların ve görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Macron, Fransa'da, çoğu Amerikalı olan internet devlerine uygulanan vergiye ilişkin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'a söyledim. OECD'de bir çözüm bulursak, (internet devlerine) vergi uygulanmaz" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde bir araya geldi. 
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Macron ile görüşen Trump: Eyfel Kulesi'ndeki akşam yemeğimizi hatırladım, iyi bir başlangıçtı
    Dün Trump ile yaptığı görüşmede 'harika zaman geçirdiğini' ifade eden Macron, "Her konu hakkında faydalı şekilde konuştuk. Doğrudan iletişim (birçok konuda) mesafe katetmemizi sağlıyor. Onun (Trump'ın) hedeflerinin ne olduğunu biliyorum. Trump, seçmenlerine ne dediyse onu yapan biridir. Trump'ın, Amerikan halkını, işçilerini ve ekonomisini savunması normal ve o sorumlulukların bilincinde" diye konuştu.

    G7'DEN MACRON'A İRAN GÖREVİ

    Öte yandan, Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin liderlerinin İran'a nükleer anlaşmaya yönelik mesaj iletilmesi için Macron'a görev verildiğini belirtti. Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, G7 ülkeleri İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletmesi için Macron'a görev verdiği öne sürülmüştü.

    Macron ve Trump, dün öğle yemeğinde bir araya gelmişti.

     

    Etiketler:
    Donald Trump, İran, G7, Emmanuel Macron, Fransa
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