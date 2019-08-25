Macron'dan Trump'a İran sürprizi: Dışişleri Bakanı Zarif G7 zirvesinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tahran'la kriz çıkaran ABD Başkanı Donald Trump'a sürpriz yaptı. Macron'un evsahipliği yaptığı ve Trump'ın da katıldığı Biarritz kentideki G7 zirvesi, beklenmedik şekilde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i ağırladı. Ancak Tahran, "Zarif-Trump görüşmesi olmayacak" dedi.

En gelişmiş 7 ekonominin oluşturduğu G7 zirvesine evsahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın beraberindeki heyetin Macron'un zirveyi yönetiş şeklinden rahatsız olduğu haberleri eşliğinde, sürpriz bir hamle geldi.

İran hükümetinin Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i taşıyan uçağı, zirvenin düzenlendiği Biarritz kentine indi.

Zarif'in, koltuğa oturduğundan beri İran'la gerilimi tırmandıran, nükleer anlaşmadan çekilen, en ağır yaptırımları dayatan, Basra Köfezi'nde savaş çıkarma noktsına gelen ABD Başkanı Trump ve beraberindeki heyetle görüşmeyi planlamadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi'ye dayanarak, Zarif'in Trump'la veya heyetinden biriyle görüşmeyeceğini duyurdu.

Reuters'e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili "Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'la nükleer anlaşmayı kurtarmaya yönelik teklifine İran liderliğinin yanıtını iletecek" dedi.

Ardından Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştüğü haberi geldi.

Bugün ilkin FlightRadar24.com sitesi, Trump'ın da katıldığı G7 zirvesinin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine İran hükümetinin uçağının indiğini duyurdu.

Trump, gazetecilerin İran Dışişleri Bakanı'nın Biarritz'e mi geldiği sorusunu "Yorum yok" diye yanıtladı. Ancak Tahran, Zarif'in Biarritz'te olduğunu doğruladı.