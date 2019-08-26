Merkel: Herkes İran'ın nükleer silah sahibi olmamasının müzakere edilmiş bir çözümle gerçekleşmesini istiyor

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sürpriz şekilde çağrılmasıyla İran zirvesine dönen G7 zirvesiyle ilgili bilgi veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor" dedi.

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ele alınan konularla ilgili bilgi veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran konusunda iyi ve yapıcı görüşmeler yapıldığını aktararak şunları söyledi:

"Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeyle ilgili G7 ülkelerinin liderlerine bilgi verdiğini belirten Merkel, zirvedeki görüşmede, İran'la gerilimin daha fazla artmaması ve nükleer anlaşmayla ilgili yeniden müzakerelere dönülüp dönülmemesi konularının üzerinde durulduğunu anlattı.

Zirvede Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı da ele aldıklarını kaydeden şansölye, bu konuda ortak ve farklı görüşlerin dile getirildiğini aktardı.

Merkel, Rusya'nın yeniden G7 formatına katılmasını konuşmak için Minsk sürecinde ilerleme sağlanması gerektiğini, Minsk süreciyle ilgili Almanya ve Fransa'nın yakında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının katılacağı bir zirve düzenleyeceğini, bu zirvenin Paris'te yapılacağını belirtti. İyi niyetli olunduğunda bu konuda ilerleme sağlama imkanının bulunduğuna dikkati çekti.

Dünya ekonomisinin de zirvede değerlendirildiğini söyleyen Almanya Başbakanı, dünya ekonomisi için büyük riskler gördüklerini vurguladı. Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform yapılması ve özellikle daha fazla personelle donatılması gerektiğine, DTÖ'nün güçlü kılmanın herkes için iyi olacağına işaret etti.

Zirve kapsamında davet edilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile de görüşen Merkel, Mısır lideriyle Libya'yı görüştüklerini, vekalet savaşlarına girilmemesi ve bölgede etkisi olan tüm ülkelerin müzakere masasında toplanması gerektiğini söyledi.

Merkel, Amazon ormanlardaki yangınlarla ilgili başta Brezilya olmak üzere durumdan etkilenen ülkelerle görüşeceğini açıklayarak şu vurguyu yaptı:

"Dünyamızın akciğeri yanıyor. Bu nedenle ortak çözümler bulmak gerekiyor."

Bu yangınların küresel bir sorun olduğunu, bundan etkilenen ülkelere bölgeyi yeniden ağaçlandırmaları için destek olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı, zirve kapsamında 'G7'nin Afrika ile ortaklığı' başlıklı oturumun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şansölye, Afrikalı temsilcilerinin zirvede yer almasının, konunun ne kadar acil olduğunu gösterdiğini, Sahel bölgesinde endişe verici gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"Kötüleşen güvenlik durumuyla karşı karşıyayız. Güvenlik olmadan gelişme olmayacağını biliyoruz" diyen Merkel, bölgedeki güvenliğin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Sahel bölgesindeki ülkelerin desteklenmesi ve beklentilerine cevap verilmesi çağrısı yaparak, bu ülkelerle yıl sonunda konferans düzenleneceğini ve çalışma programı yapılacağını aktardı. Sahel bölgesinin desteklenmesine G7 dışındaki ülkelerin de katılabileceğini kaydetti.