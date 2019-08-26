Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye davet edilmesi konusunda diğer liderlerle tartışma yaşadığı belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Rusya'nın G7'ye yeniden davet edilmesi konusu, bu oluşumun liberal demokrasiler birliği olarak kalması yönündeki argümana karşı çıkan Trump ile diğer liderler arasında tartışmaya yol açtı.

Diplomatik kaynaklara göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle İran, Suriye ve Kuzey Kore meselelerine çözüm arayışlarında G7 liderleriyle aynı masada olması gerektiğini belirtirken yalnızca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte destekledi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin çekimser kaldığı masada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın önerisine kararlı şekilde karşı çıktı.

Gazeteye konuşan bir Avrupalı diplomat, "Diğer liderlerin büyük bölümü, G7'nin liberal demokrasilerin yer aldığı bir aile, kulüp, topluluk olarak kalmasında ısrar etti ve bu nedenle Trump'a bu değeri taşımayan Putin'i geri çağıramayacağını söyledi" dedi.

Bunun Trump için çok önemli bir şey olmadığını ve onun bu görüşü paylaşmadığını anlatan diplomat, "Trump, İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi meselelerde Rusya'nın masada bulunmasının anlamlı olacağını savundu. Bu nedenle, tamamen farklı bir yaklaşım sergiledi" diye konuştu.

Trump, zirve sırasında Rusya'nın G7'ye yeniden katılmasıyla ilgili soru üzerine "Bu devam eden bir çalışma. Bazıları Rusya'yı yeniden G7'de görmek istiyor. Bence bu dünyada pek çok şey için yararlı olurdu. Bence olumlu bir şey olurdu. Bazıları benimle aynı görüşte. Bu, tartışmakta olduğumuz bir konu" yanıtını vermişti.

Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin 'mümkün olduğunu' bir kez daha dile getirirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, "Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir" açıklaması yapmıştı.