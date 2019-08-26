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    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Bolsonaro'nun eşiyle alay ettiği Macron: Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından utanç duyuyor olsa gerek

    © AFP 2019 / JACQUES WITT
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun arasındaki Amazon kavgası, ikincisinin ilkinin eşiyle alay etmeye kalkmasıyla kişisel nitelik aldı.

    'Dünyanın akciğerleri' diye nitelenen Amazon yağmur ormanları, Brezilya'da aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu ocak ayından beri tümden yağmaya açılması ve her gün binlerce yangın çıkması yüzünden yok olma noktasına gelirken, uluslararası toplumla Bolsonaro arasındaki gerilim tavan yaptı.

    Uluslararası tepkilerin başını 2015 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması'nın evsahibi sıfatıyla çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Bolsonaro arasındaki kavga, ikincisinin ilkinin eşiyle alay etmeye kalkmasıyla kişisel nitelik aldı.

    Amazon yangınlarını geçen haftasonu düzenlenen G7 zirvesinin gündemine alıp Brezilya'yı yaptırımla tehdit eden Macron'u 'sömürgeci zihniyetle' suçlayan Bolsonaro'nun bir taraftarı, Fransa first ladysi Brigitte Macron'un görünüşüyle alay edip Brezilya first ladysi Michelle Bolsonaro ile kıyaslayan bir meme paylaştı.

    Üstteki fotoda Emmanuel Macron ile kendisinden 24 yaş büyük olan, 66 yaşındaki eşi Brigitte Macron yüzlerinde acı dolu ifadeyle, alttaki fotoda 64 yaşındaki Jair Bolsonaro ile kendisinden 27 yaş küçük eşi Michelle Bolsonaro gülücükler saçarken görülürken, şu yazı eşlik etti:

    "Macron'un Bolsonaro'yu niye rahat bırakmadığını şimdi anlıyor musunuz?"

    Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinden dolayı Brezilyalı mevkidaşını kıskandığını ima eden ve 'cinsiyetçi' bulunan bu paylaşıma Bolsonaro'dan "Adamı aşağılamayın, ha, ha" yanıtı geldi.

    Fransız haber ajansının bunun bizzat Bolsonaro'nun yanıtı olup olmadığı sorusuna, Brezilya başkanlık sarayı sözcüsü yanıt vermeyi reddetti. 

    Bunun üzerine G7 zirvesinde konuyla ilgili soruların muhatabı olan Macron, aşırı sağcı Brezilya liderinin açıklamasının eşine yönelik 'aşırı derecede saygısızlık' olduğunu belirtti. 

    "Üzücü, öncelikle de kendisi ve Brezilyalılar açısından üzücü" diyen Macron "Brezilyalı kadınlar herhalde cumhurbaşkanlarından utanç duyuyordur" vurgusu yaparak ekledi:

    "Brezilya halkına çok değer veriyor, saygı duyuyorum, en kısa zamanda işinin ehli bir devlet başkanına kavuşacaklarını umuyorum." 

    Bunun üzerine Bolsonaro 'Brezilya'nın Trump'ı' lakabının hakkını verircesine Twitter'dan bir dizi mesaj attı. 

    "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ne Amazon'la ilgili uygunsuz ve keyfi saldırılarını ne de asıl niyetlerini kamufle etmesini kabul edebiliriz" diyen Bolsonaro, Macron'un önerdiği gibi Amazon yağmur ormanlarını kurtarmak için uluslararası bir ittifak kurulmasının Brezilya'ya 'sömürge ya da sahipsiz toprak' muamelesi yapılması anlamına geleceğini savundu. 

    Diğer devlet başkanlarının Brezilya ile dayanışma içinde olduklarını, zira hepsinin her ülkenin egemenliğine saygı gösterdiğini, uygar dünyadan en azından bunun beklenmesi gerektiğini söyleyen asker kökenli, aşırı sağcı lider, Kolombiya Devlet Başkanı ile görüştüğünü, Amazon ülkelerinin egemenliklerini ve doğal kaynaklarını korumaya yönelik ortak plan yapılmasını ele aldıklarını da duyurdu.

     

     

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