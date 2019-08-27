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13:09 27 Ağustos 2019
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    Almanya'da aşırı sağcılar 'göçmen avına' çıkmış

    © AFP 2019 / RONNY HARTMANN
    Avrupa
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    Almanya'nın Chemnitz kentinde aktif olan aşırı sağcılarla ilgili yürütülen soruşturmada, organize bir şekilde 'göçmen avına' çıktıkları tespit edildi.

    Akdeniz- Göçmen
    © REUTERS / Karpov / SOS Mediterranee
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    Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde Ağustos 2018'de aşırı sağcıların düzenlediği eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada polis yeni bilgilere ulaştı. Soruşturmayı yürüten Saksonya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki aşırı sağcılar kendi aralarında organize olarak hedefli 'göçmen avına' çıktıklarını tespit etti.

    DW'nin haberine göre, aşırı sağcıların kendi aralarındaki mesajlaşmaları inceleyen polis, Chemnitz'deki eylemlerde aşırı sağcıların polise, göçmen kökenli kişilere, göçmen kökenli olabilme ihtimali olanlara ve gazetecilere yönelik 'yüksek derecede şiddet kullanmaya' hazır olduklarına dikkat çekti.

    Saksonya polisinin soruşturma ile ilgili hazırladığı raporun ayrıntılarına Süddeutsche Zeitung, NDR (Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) ile WDR'de (Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) yer verildi. Alman yayın kuruluşlarında yer alan haberde tanınmış aşırı sağcıların cep telefonu mesajlarında Chemnitz'deki eylemlerde 'yabancı avına' çıkıldığını teyit eden çok sayıda ifade bulunduğuna işaret edildi.

    Olayların meydana geldiği dönemde basında "cadı avı" ifadesi kullanılmış ve ülke genelinde konu tartışmaya açılmıştı. Aşırı sağcıların eylemlerine şiddet karışmış ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Chemnizt olayları nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

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    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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    "Cadı avı" ifadesinin kullanıldığı mesajlar 26 ile 28 Ağustos 2018 tarihlerine ait. Chemnitz'de aşırı sağcıların eylemlerine yol açan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı da 26 Ağustos'da meydana gelmişti. Yine mesajlaşmalar üzerinden elde edilen bilgilere göre aşırı sağcılar aralarında organize olmak için "yabancı dövmek isteyenlere" çağrılar yaptıkları belirtildi.

    Aşırı sağcı grup Revolution Chemnitz'den Christian K. adlı kişinin insanları eylemlere katılmak için organize ettiği bilgisine ulaşıldı. Christian K. hakkında yaralama suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

    Ağustos 2018'de Chemnitz'de düzenlenen bir kent şenliği sırasında çıkan sokak kavgasında 35 yaşındaki Daniel H. bıçaklanarak öldürülmüştü. Bir kişi de yine bıçaklanma sonucu yaralanmıştı. Olayın şüphelisi olarak yakalanan Alaa S. adlı kişi ise geçen hafta suçlu bulunarak dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    © REUTERS / Matthias Rietschel/Pool
     Alaa S.
    Etiketler:
    aşırı sağcı, aşırı sağ, Göçmen, polis, Almanya
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