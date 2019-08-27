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15:02 27 Ağustos 2019
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    Matteo Salvini

    Salvini'den göçmen kurtaran STK gemisine giriş yasağı

    © REUTERS / Tony Gentile/File Photo
    Avrupa
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    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de dün 100'ü aşkın kişiyi kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait gemi Eleonore'nin İtalya kara sularına girişini yasakladı.

    Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Akdeniz tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi
    © AFP 2019 / CLEMENT MAHOUDEAU
    Ocean Viking gemisindeki göçmenler için çözüm bulundu
    İtalya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Salvini'nin, Alman bayraklı Eleonore'nin İtalya kara sularına transit geçişi de dahil olmak üzere girişini yasaklayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

    Bakanlık kaynakları, ülkede ay başında göçmen karşıtı Lig Partisi lideri ve İçişleri Bakanı Salvini'nin bastırmasıyla çıkarılan ve STK'lere yönelik önlemleriyle dikkati çeken yeni güvenlik yasası gereği, kararname Salvini'nin imzasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Savunma Bakanı'nın onayına sunuldu.

    Yasağın tam olarak uygulanabilmesi için bu iki bakanın imzası gerekirken, İçişleri Bakanı, son yaşanan Open Arms hadisesinde olduğu gibi STK gemisinin kara sularına girse dahi taşıdığı göçmenleri karaya çıkarmasına izin vermeyebiliyor.

    © AP Photo /
    İtalya ve Malta'nın kabul etmediği göçmenleri 5 AB ülkesi alacak
    Eleonore, Libya'nın Khoms kenti açıklarında dün batmak üzere olan bottaki 101 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

    AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN VE STK SORUNU

    Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

    Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

    © AFP 2019 / ALESSANDRO SERRANO
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    İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

    Son olarak, İspanyol STK Proactiva Open Arms, ay başında 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde kalmıştı.

    Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle, 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.

     

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    Etiketler:
    Avrupa, Afrika, Malta, Libya, Lig partisi, Lifeline, Eleonore, STK, Akdeniz, Matteo Salvini, İtalya
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