AB'den 'Keşmir'de siyasi çözüm' çağrısı

Avrupa Birliği, Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili 'itidal' ve 'siyasi çözüm' çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, AB'nin Cammu Keşmir konusunda yoğun diplomatik mesai yürüttüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Pakistan ve Hindistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü aktardı.

Bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kocijancic, "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor" ifadelerini kullandı.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.