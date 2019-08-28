RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Vışinskiy serbest bırakıldı

Ukrayna'da 15 aydan beri tutuklu bulunan gazeteci Vışinskiy hakkında, başkent Kiev'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'derhal serbest bırakılma' kararı verildi.

Vışinskiy başkent Kiev'de Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, iki gün sonraysa çıkarıldığı Herson mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Vışinskiy'e, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan etmiş olan cumhuriyetleri destekleme ve vatana ihanet etme suçlamaları yöneltildi. Söz konusu suçlamalar Ukrayna yasalarına göre 15 seneye kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Ancak Vışinskiy somut delillerle desteklenmemiş olan bu suçlamaları reddetti ve hakkında kararı siyasi bulduğunu söyledi.

Vışinskiy'in hapse atılmış olması, Rusya'da da siyasi bir karar olarak görülüyordu.

Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) August 28, 2019

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