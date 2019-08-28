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13:26 28 Ağustos 2019
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    Boris Johnson

    BoJo, anlaşmasız Brexit için Kraliçe'den parlamentoyu askıya almasını talep etti

    © AP Photo / Aaron Chown
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'e gidilmesini reddedecek yasa çıkarmasını önlemek için parlamentonun askıya alınmasını Kraliçe 2. Elizabeth'ten talep etti.

    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek başbakan olan Boris Johnson (BoJo), "31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Brexit" diyerek Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşmasız çıkma politikası kapsamında bir adım attı.

    Başbakanlık (Downing Sokağı 10 Numara), Boris Johnson'ın Kraliçe ile konuştuğunu ve 2. Elizabeth'ten parlamentoyu eylülün ikinci haftasında feshetmesini istediğini duyurdu.

    Johnson da parlamentonun eylül başında toplanmasından kısa süre sonra askıya alınmasından, ardından Kraliçe'nin yeni yasama dönemini açtığı konuşmasını 14 Ekim'de yapmasıyla parlamentonun yeniden toplanmasından söz etti.

    Başbakan, "İç gündemimizde ilerleme sağlamamız lazım, bu yüzden Kraliçe'nin konuşması için 14 Ekim tarihini açıklıyoruz" dedi. 

    17 Ekim'de AB liderler zirvesi olduğunu hatırlatan Johnson, o zamana kadar parlamentoda vekillerin Brexit'i tartışması için bol bol zamanı olacağını iddia etti. 

    Başbakan, 14 Ekim'de Kraliçe aracılığıyla sunacağı yasama planlarının milletvekilleri tarafından 21-22 Ekim'de oylanabileceğini söyledi. 

    Johnson, hem iktidardaki Muhafazakar Parti'nin hem de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin vekillerinin Brexit'i tartışma ve oylama zamanı bırakılmaması nedeniyle parlamentoya 'darbe' yapıldığına dair eleştirilerini reddetti.

    BoJo, "Kesinlikle doğru değil, bizim yaptığımız yeni yasama programını öne almaktır" dedi.

    Başbakanlıktan yapılan bilgilendirme şöyle:

    "Boris Johnson kabine üyelerine hükümetin yeni ve hırslı yasama programını milletvekillerinin onayına sunacağını bildirdi. Böylece halihazırdaki parlamento devresi sona erecek. Boris Johnson Kraliçe ile konuşup halihazırdaki parlamento döneminin eylülün ikinci haftasında sonlandırılmasını talep etti. Geleneksel parti konferansları döneminin sona ermesinin ardından, parlamentonun ikinci devresi Kraliçe'nin 14 Ekim pazartesi günkü konuşmasıyla toplanacak. 17 Ekim'de AB liderler zirvesinde (AB Konseyi'nde) birlikten çıkış anlaşması konusunda yeni bir anlaşmaya varılırsa bunun 31 Ekim'den önce parlamentodan geçmesi, hükümetin önceliği. Yaklaşık son 400 yılın en uzunu ve son ayların en faaliyetsizi olan halihazırdaki parlamento devresini sona erdirme kararı, Başbakan'ın taze bir iç politika programını milletvekillerinin önüne koyup tartışmaya açması ve aynı zamanda AB Konseyi öncesi ve sonrasında parlamentoya Brexit değerlendirmesi için yeterli zaman kalmasını sağlayacaktır. Kraliçe'nin konuşmasıyla (hükümetin yasama programıyla) ilgili parlamentodaki oylama muhtemelen 21-22 Ekim'de yapılacaktır."

    Haberin ardından sterlin dolar ve euroya karşı yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

    BBC Türkçe'nin haberine göre BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, İngiliz hükümetinde yalnızca birkaç bakanın haberinin olduğu bu planın hükümet içinde tartışma yarattığını aktardı.

    Parlamento Başkanı John Bercow, BoJo'nun hamlesini 'anayasal rezalet' diye niteledi. Bercow, "Amaç parlametonun Brexit'i tartışarak görevini yerine getirmesini durdurmak" dedi.

    İşçi Partisi'nin içişleri sözcüsü Diane Abbott "Boris Johnson parlamentoya karşı darbe amaçlıyor. Siz seçmenler ve sizin temsilcilerinize karşı. Felaket bir anlaşmasızlık için" tepkisini gösterdi.  



     

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