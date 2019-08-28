Almanya'da gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi

Çok sayıda örgütün imzaladığı mektupta "Özgür bir basın demokrasimizin temel sütunlarından biridir" ifadesi kullanılıyor. Mektupta ayrıca, devletin görevlerinden birinin de hayatı korumak olduğu vurgulanıyor.
EYALETLER FARKLI TAVIR İÇİNDE
Alman ARD televizyon kanalında yayınlanan FAKT adlı haber programı, Almanya'da eyaletlerin, aşırı sağcı kişi ve örgütlerin siyasi rakiplerini fişlediği düşman listeleri ile farklı tasarruflarda bulunduklarını ortaya koymuştu.
Seehofer ise bir şahsın adının söz konusu listelerden birinde yer almasının, o kişiyi bilgilendirmek için yeterli bir sebep olmadığını ifade etmişti. Bakan Seehofer, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada bütün listelerle ilgili olarak taşıdıkları tehlike potansiyelini saptamak için çalışmalar yapıldığını ve herhangi somut bir tehlike saptandığında ilgili kişi ya da kurumların haberdar edildiğini bildirmişti.
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