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16:28 28 Ağustos 2019
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    Almanya'da gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
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    Almanya’da birçok gazetecilik örgütü, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e çağrıda bulunarak aşırı sağcı çevrelerde var olduğu bilinen düşman listeleri nedeniyle medya çalışanlarının daha iyi korunmasını talep etti.

    © AFP 2019 / RONNY HARTMANN
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    DW'nin haberine göre, Seehofer’e açık bir mektup yazan örgütler, emniyet birimlerinin elindeki ilgili listelerde adı olan şahıs ve örgütlerin bundan haberdar edilmesini ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

    Çok sayıda örgütün imzaladığı mektupta "Özgür bir basın demokrasimizin temel sütunlarından biridir" ifadesi kullanılıyor. Mektupta ayrıca, devletin görevlerinden birinin de hayatı korumak olduğu vurgulanıyor.

    EYALETLER FARKLI TAVIR İÇİNDE

    Alman ARD televizyon kanalında yayınlanan FAKT adlı haber programı, Almanya'da eyaletlerin, aşırı sağcı kişi ve örgütlerin siyasi rakiplerini fişlediği düşman listeleri ile farklı tasarruflarda bulunduklarını ortaya koymuştu.

    Seehofer ise bir şahsın adının söz konusu listelerden birinde yer almasının, o kişiyi bilgilendirmek için yeterli bir sebep olmadığını ifade etmişti. Bakan Seehofer, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada bütün listelerle ilgili olarak taşıdıkları tehlike potansiyelini saptamak için çalışmalar yapıldığını ve herhangi somut bir tehlike saptandığında ilgili kişi ya da kurumların haberdar edildiğini bildirmişti.

    Etiketler:
    aşırı sağcı, Gazeteci, Almanya, Horst Seehofer
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