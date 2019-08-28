Belarus lideri Lukaşenko'dan Türkiye'ye ticareti arttırma teklifi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’ye, iki ülke arasındaki ticareti kat kat artırmaya izin verecek ve önümüzdeki yılları kapsayacak bir işbirliği program geliştirmeyi teklif etti.

Belarus’un başkenti Minsk’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul eden Lukaşenko, “İlişkilerimizin temeli olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim gibi büyük potansiyele sahip ülkeler, şu andakinden çok daha büyük ticarete sahip olabilir” diye konuştu.

Lukaşenko, Türkiye-Belarus Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyon ve iki ülke büyükelçiliklerinin devreye girerek “iki ülke arasındaki ticareti gerçekten de kat kat artırabilmek güvenli bir eylem planını geliştirmesi” gerektiğini söyledi. Belarus lider, “Eğer ticaret büyükse, eğer birbirimize bağımlıysak kimse bu ilişkileri bozmayı başaramaz” diye kaydetti.

İki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm yönlerde işbirliği yapıyoruz, aramızda kapalı konu yok. Çok uzun ve zor bir yol geçtik, ikili ilişkilerde ve genel olarak uluslararası ilişkilerde çeşitli sorunlarla karşılaştık, hepsini başarıyla çözdük. Ama üzerinde çalışacak şeyler var”.

Lukaşenko, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin, ikili ilişkileri sistematikleştirmeye, ticari ve ekonomik ilişkileri “düzene sokmaya” ve henüz çözüm bekleyen sorunları çözüme kavuşturmaya yardımcı olması umudunu dile getirdi.

Türkiye ve Belarus arasındaki ticaret, 2018’de yüzde 4.4 artışla 984 milyon dolara ulaşmıştı.