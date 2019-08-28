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22:55 28 Ağustos 2019
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

    İtalya'da hükümet krizi çözüldü: İkinci Conte dönemi için partiler anlaşmaya vardı

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ikinci tur istişarelerinin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile yarın sabah görüşme kararı aldı.

    © AP Photo / Gregorio Borgia
    İtalya Başbakanı Conte istifasını sundu
    Ülkede, bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için geçen haftaki ilk tur istişarelerin ardından dün ikinci turu başlatan Cumhurbaşkanı Mattarella, bugün görüşmelerini tamamladı. 

    Mattarella'nın istişarelerinin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, mevcut Başbakan Conte'nin yarın sabah cumhurbaşkanlığına davet edildiği bildirildi. 

    Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile sandalye sayısı bakımından üçüncü büyük parti konumundaki Demokrat Parti'nin (PD), başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. 

    CONTE LİDERLİĞİNDE M5S-PD KOALİSYONUNA DOĞRU

    Yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için son günlerde ara ara kesintiye uğrasa da görüşmeyi sürdüren M5S ve PD'den Cumhurbaşkanı Mattarella ile yapılan istişarelerin ardından Conte liderliğinde kurulacak hükümete yönelik sıcak mesajlar geldi. 

    M5S lideri Luigi Di Maio, Lig Partisi’nin İtalyanları Ağustos ayında kriz çıkartarak belirsizliğe ittiğini ifade ederek, "Bizim hedefimiz Conte’nin de söylediği gibi merkeze insanı koyarak İtalya'yı değiştirmek. PD ile Conte'nin kuracağı uzun vadeli bir hükümet için siyasi anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Alessandra Tarantino
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    Conte’nin yeniden başbakan olmasına itiraz etse de bu tavrını yumuşatan PD lideri Nicola Zingaretti de Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İtalyanları, ekonomik sorunların üstesinden gelebileceğine ikna eden bir hükümete ihtiyaç var. İtalya'yı seviyoruz. Bu deneyimi, denemeye değer görüyoruz. Nefret, kızgınlık, korku dönemini sona erdirmek istiyoruz" dedi.

    SAĞ PARTİLER ERKEN SEÇİMDE ISRARCI

    Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında sağ partilerin oy oranlarında ciddi artış gözlenirken Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşen 3 sağ parti lideri de parlamentodaki durumun, ülkedeki mevcut siyasi durumu yansıtmadığı gerekçesiyle "erken seçim" çağrısını yineledi.

    Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile İtalya'nın Kardeşleri Partisinin lideri Giorgia Meloni ve merkez sağdan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia, Cumhurbaşkanı’ndan parlamentoyu feshederek, bir an önce seçime gidilmesini istedi.

    Salvini, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, kurulacak M5S-PD hükümetinin ülkenin problemlerine çözme kapasitesinin bulunmadığını savunarak, "Biz, İtalyan halkının görüşlerine saygı duymayan uzaktan bir dizayn yapıldığı izlenimine sahibiz" dedi.

    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Mladen ANTONOV
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    HÜKÜMET KRİZİ

    Lig Partisinin 8 Ağustos'ta koalisyon ortağı M5S'yi "her şeye hayır demekle" suçlayarak hükümeti bozacağını açıklamasıyla çıkan kriz, Başbakan Conte'nin de 20 Ağustos'ta istifasını vermesiyle boyut atlamıştı.

    Cumhurbaşkanı Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

    Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini dün ve bugün gerçekleştirmişti.

    Etiketler:
    Demokrat Parti, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Sergio Mattarella, İtalya
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