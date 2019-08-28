Corbyn: Brexit öncesi parlamentonun askıya alınması demokrasimize yönelik bir tehdit

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

İngiltere'de parlamentonun açılışının Başbakan Boris Johnson'ın talebiyle askıya alınması büyük tepkilere yol açtı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bunun demokrasiye yönelik tehditkar ve zedeleyici bir tutum olduğunu söyledi. Corbyn, “Johnson hükümetinin pervasızlığı karşısında dehşete kapıldım. Eğer Johnson planlarına güveniyorsa bunu genel seçim veya referanduma giderek halka sormalı. O, hazırladığı planın incelenmesinden kaçıyor” dedi.Gelecek hafta parlamento toplandığında yapacakları ilk işin Johnson'ın girişimini engellemek olacağını söyleyen Corbyn, Başbakan hakkında gensoru önergesi vereceklerini belirtti. Corbyn, Johnson'ı ''Trump'ın kollarına koşmakla'' suçladı. Ayrıca Corbyn, parlamentonun askıya alınması kararıyla ilgili Kraliçe ile görüşeceğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere Başbakanı Johnson'ın parlamentoyu askıya alma hamlesini desteklediğini duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Birleşik Krallık'ın aradığı şey Boris'ti. Bunu kanıtlayacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığı takdirde İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Başbakan hakkında gensoru önergesi vermesi zor olurdu'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra Trump'a yanıt veren Corbyn ise , ''Bence Trump şunu demek istiyor: Boris Johnson, tam da onun aradığı kişi. Çünkü o Britanya'nın kamu kaynaklarını ABD ile serbest ticaret anlaşması lehinde uyumlu olabilecek birisi'' açıklamasını yaptı.

I think what the US president is saying, is that Boris Johnson is exactly what he has been looking for, a compliant Prime Minister who will hand Britain's public services and protections over to US corporations in a free trade deal. https://t.co/kcg2jkYi0o — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 28, 2019

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