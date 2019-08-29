İspanya'da ilaçlar karışınca 17 çocuk 'Kurt Adam Sendromu'na yakalandı: Mide ilacı yerine saç ilacı verdiler

İspanya'da aralarında bebeklerin de bulunduğu 17 çocuğun yanlış ilaç tedavisi sonucunda 'Kurt Adam Sendromu'na (Hipertrikoz) yakalandığı ortaya çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çocuklara reflü ilacı yerine yanlışlıkla saç tedavi ilacı verildiğini açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanı Maria Luisa Carcedo tarafından yapılan açıklamada da, içerisinde saç tedavisinde kullanılan minoxidil bulunan ilaçların omeprazol etiketiyle dağıtıma sokulduğu laboratuvarın tespit edildiğini ve önlem olarak kapatıldığını açıklandı.

Ortaya çıkan skandalın geçtiğimiz haziran ayında ülkenin güneyinde bulunan Malaga şehrinde yaşandığı belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi de, çocukların durumunun ilac alımı kesildikten sonra zaman içerisinde düzeleceğine inandıklarını belirtti.

Öte yandan, Kurt Adam Sendromu'na yakalanan çocuklarının sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.