İtalya’da Conte yeni hükümeti kurma görevini aldı

İtalya’da geçtiğimiz hafta dağılan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonunu hükümetinde Başbakanlık görevi yapan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan yeni bir hükümet kurma görevini aldığını duyurdu. Conte, bakanların isimlerini gelecek günlerde netleştirmeyi umduklarını söyledi.

Yeni bir koalisyon için ‘yeşil ışık’ almasının hemen ardından gazetecilere açıklama yapan Conte, “Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığına dönerek bakanlık için isim önerilerimi sunacağım” dedi.

Conte, yeni yönetimin ilk işinin bütçe ve vergi olması gerektiğini belirtti.

​Lig lideri Matteo Salvini'nin erken seçim talep ederek 5 Yıldız Hareketi ile koalisyonu fiili olarak sona erdirmesinin ardından Giuseppe Conte 20 Ağustos'ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, krizi aşmak için geçen hafta ilk tur siyasi istişarelerini yapmıştı.

Mattarella, ilk tur istişarelerin sonunda, bazı partilerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek hükümet kurma ihtimaline yönelik ek süre istediğini belirterek, ikinci tur istişarelerini dün ve bugün gerçekleştirmişti.

Mattarella ile görüşen üç sağ parti lideri de parlamentodaki durumun, ülkedeki mevcut siyasi durumu yansıtmadığı gerekçesiyle erken seçim çağrısını yinelemişti.

5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti de Mattarella'ya koalisyon kurmaya hazır olduklarını söylemişti. Bu anlaşma sinyali üzerine Mattarella'nın Giuseppe Conte'ye yeni hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyordu.