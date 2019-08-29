First Lady'nin memleketine Donald Trump heykeli de dikildi: 'ABD Başkanını sevmeyen bir grup genç yardım etti'

ABD’nin First Lady’si Melania Trump’ın doğduğu ülke Slovenya’da bazıları Trump Ailesi ile kendilerini yakın hissediyor olacak ki, heykellerini dikmeyi tercih ediyor. Zira ülkede First Lady’nin heykelinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 metre yükseliğinde ahşap bir heykeli yükseliyor.

Çarşamba günü Sela pri Kamniku kasabasına dikilen ve First Lady'nin doğduğu Sevnica'ya bakan heykelde çatık kaşlı Trump'ın mavi takım elbise giydiği, kırmızı kravat taktığı ve sağ elini yumruk yapmış halde havaya kaldırdığı görülüyor.

Heykelin adı açıklanmayan yaratıcısı, yerel bir televizyon kanalına, heykelin devam eden bir çalışma olduğunu ve Trump'ı Süpermen veya alternatif olarak Özgürlük Heykeli gibi göstermesi gerektiğini söyledi. Heykeltıraşın deyimiyle, heykel kasıtlı olarak “provokasyon amaçlı yaratıldı, çünkü dünya popülizm dolu”.

Sanatçı ayrıca heykelin yapımında bir gurup Slovenyalı gencin de kendisine yardım ettiğini ifade etti.

'BİR DİKTATÖRÜN DEMİR YUMRUĞU OLABİLİR'

Slovenya parlamentosunun eski üyesi ve Melania Trump hakkında bir kitabı olan Igor Omerza ise heykelin birçok şekilde yorumlanabileceğini belirterek "Özgürlük Heykeli'nin yükselmiş eli ya da popülist bir diktatörün demir yumruğu olabilir" diye konuştu.

Heykelin Slovenya'nın Trump ile yaşadığı aşk-nefret ilişkisini de yansıttığını belirten Omerza, "Yapıma yardım eden gençlerin onu (Trump) sevdiğini zannetmiyorum" dedi.

'ŞİRİNE' YA DA 'KORKULUK'

Geçen Temmuz ayında da Sevnica yakınlarına Melania Trump'ın mavi elbiseler içerisinde sağ elini yukarıya kaldırırken betimlendiği ahşap bir heykeli dikilmişti.

News last week of the unveiling of a life-size wooden sculpture of U.S. first lady Melania Trump near her hometown of Sevnica in Slovenia. @reuterspictures Borut Zivulovic captured the statue: pic.twitter.com/7ORXp3pXMw — Simon Robinson (@iron_emu) July 9, 2019

​ABD'li sanatçı Brad Downey, heykel ile Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini söylemişti.

Heykelin yapımında çalışan Melania'nın hemşehrisinin testeresinden çıkan heykel, tartışma yaratmıştı. Yerel halktan heykel için 'Şirine' veya 'korkuluk' gibi alaylı benzetmeler yükselmişti.

Melania Trump'ın memleketi olmakla övünen Slovenya'da yerel esnaf 'Melania keki' ve 'Melania turtası' gibi ürünler satıyor. 5 bin nüfusu bulunan Sevnica'da ise Melania Trump'ın ününün arından şarap, çikolata, çay, gibi yerel ürünlere talep arttı.