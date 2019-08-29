İngiltere'nin AB'de kalmasını isteyen gruptan Kraliçe'nin kellesinin uçurulmasını ima eden tweet

Brexit kaosu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentonun askıya alınması talebinin Kraliçe tarafından kabul edilmesiyle derinleşti. AB'de kalmak yanlısı bir grup, 2. Elizabeth'in kellesinin uçurulmasını ima eden tweet attı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidar olmak için vaat ettiği AB'den çıkış (Brexit) referandumunun Haziran 2016'da 'evet' ile sonuçlanmasıyla çıkan kaos, sürecin gördüğü üçüncü başbakan Boris Johnson'ın parlamentonun askıya alınması talebinin Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilmesiyle derinleşti.

Brexit kampanyasının başını çekmiş Boris Johnson'ın (BoJo) AB'den anlaşmasız çıkmanın milletvekillerince engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için başvurduğu ' tatil' yöntemi, 'parlamentoya, demokrasiye, halkın iradesine darbe' tepkileri eşliğinde protesto ortamı yarattı.

Böyle bir ortamda Macar kökenli ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros tarafından desteklendiği iddia edilen AB'de kalmak yanlısı bir grup, Kraliçe 2. Elizabeth'in kellesinin uçurulmasını ima eden tweet attı.

47 bin takipçisi olan The Best for Britain (Britanya için en iyisi) isimli grup, "Kraliçe'nin hükümetin bu derinden demokrasi karşıtı, anayasa karşıtı, temelden siyasi manevrasını desteklemesi, manasız. Kraliçe'den yardım isteniyorsa, kendisinin demokrasinin askıya alınmasına yardım ve yardakçılık eden kraliyet mensuplarına tarihin pek nazik davranmadığını hatırlamakla iyi eder" diye yazdı.

It would make no sense for the Queen to back this deeply undemocratic, unconstitutional and fundamentally political manoeuvre from the government.https://t.co/ZsX7l5J4Ht — Best For Britain #StopBrexit (@BestForBritain) August 28, 2019

The Best for Britain grubunun bu sözleri, İngiliz İçsavaşı dönemine atıf olarak yorumlandı.

Monarşinin parlamentoya üstünlüğünü dayatmaya kalkarak milletvekilleriyle kapışan Kral 1. Charles 1649'da kafası kesilerek idam edilmişti.

BoJo'nun talebiyle Kraliçe 2. Elizabeth parlamentoyu eylül ortasından kendisinin hükümet programını okuyacağı 14 Ekim'e kadar askıya almayı kabul etti. Bu da BoJo'nun "Anlaşma olsun olmasın 31 Ekim'de gerçekleşecek" dediği Brexit'le ilgili parlamentonun doğru düzgün tartışma yapması ve hamlede bulunmasına zaman bırakmıyor.

Anayasal monarşiyle yürütülen İngiltere'nin modern tarihinde seçilmiş hükümetin talebini kraliyetin ve devletin başının reddetmesinin bir örneği yok.

Ancak AB'de kalma yanlıları, Boris Johnson'ın halk tarafından başbakan seçilmediğine, sadece Muhafazakar Parti kongresinde delegeler tarafından parti lideri seçilerek başbakanlık koltuğuna oturduğuna, dolayısıyla demokratik yetkisinin bulunmadığına dikkat çekiyor.