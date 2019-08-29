İngiltere'nin AB'de kalmasını isteyen gruptan Kraliçe'nin kellesinin uçurulmasını ima eden tweet

Brexit kampanyasının başını çekmiş Boris Johnson'ın (BoJo) AB'den anlaşmasız çıkmanın milletvekillerince engellenmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için başvurduğu ' tatil' yöntemi, 'parlamentoya, demokrasiye, halkın iradesine darbe' tepkileri eşliğinde protesto ortamı yarattı.
47 bin takipçisi olan The Best for Britain (Britanya için en iyisi) isimli grup, "Kraliçe'nin hükümetin bu derinden demokrasi karşıtı, anayasa karşıtı, temelden siyasi manevrasını desteklemesi, manasız. Kraliçe'den yardım isteniyorsa, kendisinin demokrasinin askıya alınmasına yardım ve yardakçılık eden kraliyet mensuplarına tarihin pek nazik davranmadığını hatırlamakla iyi eder" diye yazdı.
It would make no sense for the Queen to back this deeply undemocratic, unconstitutional and fundamentally political manoeuvre from the government.https://t.co/ZsX7l5J4Ht— Best For Britain #StopBrexit (@BestForBritain) August 28, 2019
The Best for Britain grubunun bu sözleri, İngiliz İçsavaşı dönemine atıf olarak yorumlandı.
Monarşinin parlamentoya üstünlüğünü dayatmaya kalkarak milletvekilleriyle kapışan Kral 1. Charles 1649'da kafası kesilerek idam edilmişti.
King Charles I, 1649. pic.twitter.com/1qe6oh0I6p— Nikola Samardzic (@username_ns) August 29, 2019
Anayasal monarşiyle yürütülen İngiltere'nin modern tarihinde seçilmiş hükümetin talebini kraliyetin ve devletin başının reddetmesinin bir örneği yok.
Ancak AB'de kalma yanlıları, Boris Johnson'ın halk tarafından başbakan seçilmediğine, sadece Muhafazakar Parti kongresinde delegeler tarafından parti lideri seçilerek başbakanlık koltuğuna oturduğuna, dolayısıyla demokratik yetkisinin bulunmadığına dikkat çekiyor.
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