Kayıt
15:38 30 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    kadın-erkek el sıkışma, tokalaşma

    Norveç'te bir cami, kendisiyle el sıkışmayan kadınlar için veliaht prensten özür diledi

    © Fotoğraf : CC BY-SA 2.0 / Flazingo Photos / Handshake man - women
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 41

    Saldırıya uğrayan El Nur İslami Merkezi Camisi, geçmiş olsun ziyaretine gelen Norveç Veliaht Prensi Haakon'dan, kadınların dini gerekçelerle tokalaşmayı reddetmesi üzerine elinin havada kalması nedeniyle özür diledi.

    © AA /
    Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
    Norveç'in Barum şehrinde saldırıya uğrayan El Nur İslam Merkezi Camisi, destek sunmaya gelen Veliaht Prens Haakon'un uzattığı eli kadınların sıkmamasıyla zorda kaldı. 

    El sıkışmayan üç kadın, başlarını eğip ellerini yüreklerinin üzerine koyarak selamlama yoluna gitmişti. 

    Devlet radyo televizyonu NRK'ye konuşan El Nur İslam Merkezi Camisi Sözcüsü Waheed Ahmed "Veliaht Prens'in kendisini böyle bir durumda bulmasını istemezdik, üç kadının el sıkışmayı reddedeceğini bilmiyorduk. O yüzden böyle bir şey olduğu için Veliaht Prens'ten özür diliyoruz" dedi. 

    İslami merkez çalışanlarının kraliyet ziyareti öncesi olası tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyleyen Waheed Ahmed şöyle devam etti:

    © REUTERS / NTB Scanpix/Cornelius Poppe
    Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti

    "El sıkışma aklımıza gelmedi, o yüzden de tartışma konusu olmadı. Kadınların el sıkışmayacağını önceden bilseydik, Veliaht Prensi buna dair bilgilendirirdik. Ama biz de tümüyle habersizdik."

    10 Ağustos'taki saldırıda bir kişinin yaralandığı camiye kraliyet ziyaretinin havada kalan el görüntüleri, Veliaht Prens'e saygısızlık yapıldığı ve yakışıksız davrandığına dair tepkileri beraberinde getirmişti. 

    Dagen gazetesinin genel yayın yönetmeni Vebjørn Selbekk şöyle tweetlemişti:

    "Bir kadının o erkek olduğu için el sıkışmayı reddetmesi yüzünden Veliaht Prens Haakon ayakta eli havada bırakılmasının saygısızlık olduğuna inanıyorum. Müstakbel kral ve devlet başkanına saygı gösterilmesi gerekirdi."

    Aslında Haakon gördüğü muamaleye hemen uyum sağlayıp durumu kurtarmıştı. Veliaht Prens, hemen kadınlara aynı jestle karşılık verip elini kalbine götürdüğü için övgü toplamıştı.

    İsveç Başbakanı Stefan Löfven
    © REUTERS / Jonas Ekstromer
    İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama
    NRK, Haakon'la tokalaşmayı reddeden kadınlardan biri olan 27 yaşındaki Zeliha Acar'la konuştu.

    'Kişisel bir mesele' diyerek kararında ısrar eden Zeliha Acar, sadece babası, kocası, oğlu ve erkek kardeşiyle el sıkıştığını belirterek şunları söyledi:

    "Doğru olduğunu hissettiğim şeyi yapmak zorundayım. Bu, uzun zamandır sahip olduğum bir değer. Veliaht Prens'le el sıkışsaydım uzun zamandır sarıldığım değerlerden birinden vazgeçmiş olurdum" dedi. 

    Norveç. Oslo.
    © Sputnik /
    Norveç'in başkenti Oslo'da çocuklara en çok 'Muhammed' ismi konuldu
    Ülkedeki Müslüman toplumunun çıkarlarını savunan Norveç İslam Konseyi'nin yönetim kurulu üyesi olan Acar, daha önce İslami örtünmeyi engellediği için pasaport fotoğraflarında kulakların gözükmesi zorunluluğunun kaldırılması çağrısı yapmıştı.

    Son dönemde İskandinavya'da Müslüman kadın ya da erkeklerin karşı cinsle dini gerekçelerle el sıkışmayı reddettiği çeşitli vakalar üzerinden epey tartışma yaşandı.

    Geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da bir ilkokul, Müslüman bir vekil öğretmenin sözleşmesini kadınlarla el sıkışmayı reddettiği için uzatmama yoluna gitmişti.

    Etiketler:
    tokalaşma, El sıkışma, El Nur İslami Merkezi Camisi, Norveç Veliaht Prensi Haakon, Norveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlardaki yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon euroluk yardım teklifine ilişkin, Brezilya'nın egemenliğinin 'herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez' olduğunu belirtti.
    Küle bürünen toprak: Amazon ormanlarındaki yangından görüntüler
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la çatışmak istemiyoruz
    İnfografik
    Rus Su-35S ve Amerikan F-35A avcı uçakları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet