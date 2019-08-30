'Meghan Markle saray duvarlarının ardında sıkıldı, oyunculuğa geri dönmek istiyor'

ABD’de 2011-2018 yılları arasında yayınlanan Suits dizisindeki Rachel Zane karakteriyle tanınan Meghan Markle’ın Hollywood’a geri dönmek istediği ve senaryoları okuduğu öne sürüldü.

Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter, “Yeni asil Meghan Markle için saray duvarları arasındaki hayat şimdiden biraz sıkıcı olmaya başladı bu yüzden işe geri dönmeyi istiyor ve mükemmel projeyi araştırıyor” dedi.

Shuter, adını açıklamadığı kaynaklarına dayanarak, Markle’ın ‘yeni 007 filminde Bond kızı’ olmayacağını söyledi. Ancak Markle’ın ‘nabız yokladığını’ ve doğru senaryo için beklediğini belirtti.

iHeart Radyo’ya konuşan Shuter, “Kaynaklar şu anda onun yapımcılığı ciddi ciddi düşündüğünü söylüyor. Ama ilk tutkusu olan oyunculuktan yüzde 100 vazgeçmiş değil. Eğer doğru proje gelirse, belki tarihi bir film belki de belgesel, işte o zaman yapabilir” diye konuştu.

Meghan Markle has played Rachel Zane on #Suits for the past seven years, has been acting in film and television since 2002. What other roles has she played over the years? pic.twitter.com/HR9DkP5LDl — IMDb (@IMDb) May 19, 2018

​'HARRY DE EŞİNE DESTEK VERİYOR'

Eşi Prens Harry’nin de Markle’a bu konuda destek verdiği belirtildi. Shuter’a göre Harry, ‘en iyi oyunculardan biri olarak gördüğü eşinin yeteneklerinin heba olmasını’ istemiyor.

Kraliyet yaşamına dair de bilgi veren Shuter, kaynaklarının şu sözlerini aktardı; “Meghan kraliyet hayatını, anne olmayı seviyor ama bu onun için yeterli değil. Bu dünyada bir fark yaratmayı istiyor, sadece kraliyet etkinliklerine katılan ve kalabalıkla el sıkışan birine dönüşmek istemiyor.”

2017 yılında Prens Harry ile nişanlanan Markle, oyunculuk kariyerine veda etmişti. Bundan bir yıl sonra evlenerek Sussex Dükü ve Düşesi unvanını alan çift, bu yıl mayıs ayında da ilk çocukları Archie Harrison Mountbatten-Windsor’ı kucaklarına almıştı.