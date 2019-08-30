Anlaşmadan sonraki günlük sığınmacı geçişi rekoru kırıldı: Türk Büyükelçi Yunan Dışişlerine çağrıldı

Yunanistan, Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına sığınmacı geçişlerinde artış yaşandığını duyurdu. Buna göre, sadece dün Midilli Adası'na 547 sığınmacı geçti. Konuya ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB sığınmacı mutabakatını anımsattı

Yunanistan Sahil Güvenliği, sadece dün Midilli Adası'na 547 sığınmacının geçtiğini, bu sayının, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakatın uygulanmaya başlamasıyla adaya yapılan en yüksek günlük geçiş olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Yunan basınında yer alan haberlerde, ağustos başından bu yana 6 binin üzerinde sığınmacının Ege adalarına geçtiği duyuruldu.

Haberlerde, mutabakat kapsamında adalarda tutulan sığınmacı sayısının 24 bine ulaştığı, sayıları, kampların kapasitesinden 3 kat fazla olan sığınmacıların kamplarda zor şartlarda konaklamak zorunda kaldığı ifade edildi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ YUNAN DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB sığınmacı mutabakatını anımsattı ve son dönemde yaşandığı ifade edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Diplomatik kaynaklara göre ise Türkiye, sığınmacı mutabakatına bağlılığını devam ettirirken AB'den, aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki sığınmacı akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade edilirken, Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydedildi.