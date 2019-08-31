'Anlaşmasız ayrılıkta İngiliz bankalarının gelirleri yüzde 25 azalabilir'

Bu durumda, ülkenin ekonomik büyümesinde azalma ve düşük faiz oranları nedeniyle bankaların gelirlerinde de düşüş beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şu anda, 2016 Haziran ayına kıyasla varlık risk primleri çok yüksek seviyelerde. Mevcut riskin banka değerlemelerini kapsadığı söylenebilir" ifadeleri kullanıldı.
KRALİÇE 2. ELIZABETH, JOHNSON'IN TALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ
Başbakan Boris Johnson, çarşamba günü, 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e iletmiş, Kraliçe de bunu kabul etmişti.
Öte yandan Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson dün görevinden istifa etmişti. Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın, istifa kararında, hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.
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