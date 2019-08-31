Ukrayna lideri Zelenskiy: Kuzey Akım-2 tüm Avrupa için tehdit

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin tüm Avrupa’ya tehdit arz ettiğini belirtti.

Kuzey Akım-2 projesinin Avrupa ülkeleri için kabul edilemez olduğunu söyleyen Zelenskiy, bununla birlikte doğalgaz sevkiyatının çeşitlendirilmesi gerektiğini savundu.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşen Zelenskiy, Kiev ve Varşova’nın Kuzey Akım-2 konusunda “tek ağızda konuştuğunu” kaydetti.

Ukrayna lideri ayrıca Ukrayna-Polonya-ABD üçgeni içinde enerji işbirliğinden yana olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Polonya Enerji Şirketi, ABD’den alınan gazın Ukrayna’ya satışıyla ilgili anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Ayrca Polonya, Ukrayna ve ABD, “bölgesel doğalgaz arz güvenliğini güçlendirmeye” yönelik anlaşma da imzalamıştı.

‘UKRAYNA LİDERİ SADECE CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR’

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Zelenskiy’in bu açıklamasını değerlendirdi.

Rus Senatör, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yorumda, Ukrayna ve Polonya liderlerinin sadece ‘kendi cepleri’ için endişe duyduklarını söyledi.

Puşkov, “Zelenskiy ve Duda tek düdükten çalıyor ama aslında Kuzey Akım-2, Avrupa için tehdit oluşturmuyor. Kiev, Rus gazı transitinden gelen parayı kaybetmekten korkuyor, Varşova ise ABD’den aldığı pahalı sıvılaştırılmış gazı komşulara satmayı hayal ediyor. Tüm ‘tehdit’ sadece onların cepleri için. Avrupa’nın bununla ilgisi yok” diye yazdı.