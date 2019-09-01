Brexit kaosu: Vekiller anlaşmasız ayrılığı durdurmak için yasa tasarısı planlıyor

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Keir, yasada AB'den ne uzunlukta bir erteleme talep edileceği konusunun ikincil öneme sahip olduğunu, önceliklerinin bu tarihi ertelemek olduğunu belirtti.
KABİNEDEN GARANTİ YOK
Kabinede yer alan bakan Michael Gove ise, çıkması durumunda bu yasaya uyacakları konusunda bir garanti vermedi.
"Önce yasada ne olacağına bakalım" diyen Gove, hükümetin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasına yönelik çabalarının olmadığını, amaçlarının bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.
JOHNSON'DAN GÖZDAĞI
İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinde, Başbakan Johnson'ın bu yasaya destek verecek vekilleri bir sonraki seçimde aday yapmayacağına dair bir haber de yer aldı.
'İKİYÜZLÜLÜK'
Eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti içindeki etkili siyasetçilerden Philip Hammond ise bu gelişmeyi 'ikiyüzlülük' olarak değerlendirdi. Hammond, şu an kabinede bulunan sekiz bakanın bir önceki başbakan Theresa May'in ayrılık anlaşmasına karşı çıkan siyasetçiler olduğunu hatırlattı.
KAOS, JOHNSON'IN KARARIYLA DERİNLEŞTİ
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidar olmak için vaat ettiği Brexit referandumunun Haziran 2016'da 'evet' ile sonuçlanmasıyla çıkan kaos, sürecin gördüğü üçüncü başbakan Boris Johnson'ın parlamentonun askıya alınması talebinin Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilmesiyle derinleşmişti.
İngiltere bu nedenle 29 Mart olarak planlanan ayrılık tarihini ertelemesi için AB'ye başvurmuş ve AB ayrılığı 31 Ekim'e ertelemişti.
Başbakan Johnson bu hafta, 31 Ekim'e kadar Parlamento'nun açık kalacağı süreyi azaltarak Parlamento'yu beş haftalığına askıya alma kararı vermişti. Genelde her yıl 1-2 haftalığına askıya alınan Parlamento, 1945'ten bu yana 5 haftalığına askıya alınmamıştı. Ülke genelinde protesto edilen bu karara karşı, İskoçya mahkemelerinde dava açılmıştı.
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