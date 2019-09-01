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16:18 01 Eylül 2019
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    İngiltere- Brexit

    Brexit kaosu: Vekiller anlaşmasız ayrılığı durdurmak için yasa tasarısı planlıyor

    © REUTERS / Hannah Mckay
    Avrupa
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    İngiltere'de parlamentonun askıya alınmasına kadar varan Brexit krizinde, vekillerin anlaşmasız ayrılığı durdurmak için yasa tasarısı planladığı belirtildi.

    Kraliçe 2. Elizabeth
    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
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    İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Sir Keir Starmer, önümüzdeki hafta Parlamento'nun tatilden dönmesiyle birlikte, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasının önüne geçmek için bir yasa çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre Keir, yasada AB'den ne uzunlukta bir erteleme talep edileceği konusunun ikincil öneme sahip olduğunu, önceliklerinin bu tarihi ertelemek olduğunu belirtti.

    KABİNEDEN GARANTİ YOK

    Kabinede yer alan bakan Michael Gove ise, çıkması durumunda bu yasaya uyacakları konusunda bir garanti vermedi.

    "Önce yasada ne olacağına bakalım" diyen Gove, hükümetin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasına yönelik çabalarının olmadığını, amaçlarının bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

    JOHNSON'DAN GÖZDAĞI

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    İngiltere'de parlamentoyu tatil kararına karşı imza sayısı milyonu aştı
    Başbakan Boris Johnson ise bu yasaya destek olmayı düşünen Muhafazakar milletvekillerine "Ya benim yanımda olmayı tercih edeceksiniz ya da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in" uyarısında bulundu.

    İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinde, Başbakan Johnson'ın bu yasaya destek verecek vekilleri bir sonraki seçimde aday yapmayacağına dair bir haber de yer aldı.

    'İKİYÜZLÜLÜK'

    Eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti içindeki etkili siyasetçilerden Philip Hammond ise bu gelişmeyi 'ikiyüzlülük' olarak değerlendirdi. Hammond, şu an kabinede bulunan sekiz bakanın bir önceki başbakan Theresa May'in ayrılık anlaşmasına karşı çıkan siyasetçiler olduğunu hatırlattı.

    Brexit
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Mevcut anlaşmalara göre İngiltere AB'den 31 Ekim'de ayrılacak. Tarafların bu tarihe kadar ayrılık sonrası ilişkilerini düzenleyecek bir anlaşmaya varması gerekiyor.

    KAOS, JOHNSON'IN KARARIYLA DERİNLEŞTİ

    İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidar olmak için vaat ettiği Brexit referandumunun Haziran 2016'da 'evet' ile sonuçlanmasıyla çıkan kaos, sürecin gördüğü üçüncü başbakan Boris Johnson'ın parlamentonun askıya alınması talebinin Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilmesiyle derinleşmişti.

    © AP Photo / Matt Dunham
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    Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, İngiltere'de Parlamento tarafından üç kere reddedilmişti.

    İngiltere bu nedenle 29 Mart olarak planlanan ayrılık tarihini ertelemesi için AB'ye başvurmuş ve AB ayrılığı 31 Ekim'e ertelemişti.

    Başbakan Johnson bu hafta, 31 Ekim'e kadar Parlamento'nun açık kalacağı süreyi azaltarak Parlamento'yu beş haftalığına askıya alma kararı vermişti. Genelde her yıl 1-2 haftalığına askıya alınan Parlamento, 1945'ten bu yana 5 haftalığına askıya alınmamıştı. Ülke genelinde protesto edilen bu karara karşı, İskoçya mahkemelerinde dava açılmıştı.

    Etiketler:
    Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB), Yasa tasarısı, Brexit, anlaşmasız ayrılık, İngiltere
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