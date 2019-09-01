Vışinskiy: Poroşenko döneminde bana karşı siyasi bir yaklaşım vardı

Özgürlüğüne kavuşan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy, seçimlerden sonra serbest bırakılmasının eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko döneminde kendisine karşı siyasi bir yaklaşım izlendiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Vışinskiy, "Seçimlerden sonra akıbetim konusunda ciddi değişiklikler olduğunu inkar etmek aptalca olur. Bu, bir şeyi ifade ediyor: Poroşenko dönemindeki her şey siyasiydi. Hukuk kapsamında soruşturmaya başlanırsa, tüm dava çökecek ve suçsuz olduğum mutlaka kanıtlanacak" dedi.

İddianamede kendisine Ukrayna'yı bölme ve Rusya Federasyonu topraklarına dahil etme suçlaması yöneltildiğini belirten Vışinskiy, "Ukrayna devletini yıkmaya çalıştığımı okuyunca insanın aklını yitirmesi mümkün" diye ekledi.

28 Ağustos'ta Ukrayna'da 15 aydan beri tutuklu bulunan gazeteci Vışinskiy hakkında, başkent Kiev'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 'derhal serbest bırakılma' kararı verilmişti.